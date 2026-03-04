В Україні уже можна офіційно придбати зарядний пристрій Anker Prime 160 Вт. Він має інтелектуальний сенсорний дисплей

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Нещодавно анонсований зарядний пристрій Anker Prime with Smart Display 160W тепер офіційно доступний в Україні. Модель отримала три роз’єми USB-C із сумарною потужністю до 160 Вт, що дозволяє одночасно заряджати кілька енергоємних пристроїв. Особливістю новинки став вбудований сенсорний дисплей, який відображає параметри роботи в реальному часі, а також підтримка керування через фірмовий застосунок для гнучкого налаштування розподілу потужності між портами.

Після дебюту в США новий швидкий зарядний пристрій Prime 160 W від Anker тепер офіційно доступний для придбання в Україні. Щодо ціни, пристрій коштує 7299 грн.

Мережевий зарядний пристрій Anker Prime GaN Charger with Smart Display 3×USB-C 160W Silver купити

Рекламований як зарядний пристрій розміром з AirPods, цей портативний аксесуар має габарити 65 x 52 x 35 мм і важить близько 220 грамів. Незважаючи на невеликий форм-фактор, він здатен видавати до 160 Вт сумарної потужності через три порти USB-C. У разі одночасного використання всіх роз’ємів розподіл виглядає так: C1 — до 100 Вт, C2 — 30 Вт і C3 — 30 Вт. Якщо ж працює лише один порт, кожен із них може забезпечити до 140 Вт залежно від підключеного пристрою.

Модель отримала сенсорний дисплей, який відображає поточні показники навантаження для кожного USB-C порту та дає змогу швидко змінювати сценарії роботи. На екрані доступно кілька варіантів інтерфейсу з даними про потужність у реальному часі. Окрім цього, Prime підтримує керування через фірмовий застосунок Anker, де можна обрати один із режимів розподілу енергії. Для трьох підключених пристроїв передбачено два варіанти: 100 Вт + 30 Вт + 30 Вт або 70 Вт + 70 Вт + 20 Вт — залежно від того, який пріоритет заряджання потрібен користувачу. Через застосунок також доступні додаткові налаштування, зокрема регулювання яскравості дисплея, активація таймера сну та вибір мови інтерфейсу.

З технічного боку пристрій обладнаний системою захисту ActiveShield 4.0, що використовує тривимірний моніторинг температури для постійного контролю нагрівання під час роботи. Компанія також навела власні результати тестування: за її даними, зарядний пристрій здатен поповнити заряд MacBook Pro 16 з 0 до 50% приблизно за 24 хвилини.