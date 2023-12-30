Фанати відтворили трейлер GTA 6 у безлічі ігор, за допомогою Lego та реальних стокових відео

Минуло три тижні відтоді, як Rockstar Games опублікувала перший погляд на GTA 6 перед її виходом у 2025 році. За цей час шанувальники переглянули трейлер понад 160 млн разів, а також багато разів відтворили його за допомогою різних ігор та інших засобів.

Звичайно, перше, що приходить на думку – відтворення ролика у попередніх іграх Grand Theft Auto. Ютубер RavenwestR1 використовував різні моди, щоб відтворити кожну сцену з трейлера за допомогою GTA 5.

Що, якби події Grand Theft Auto 6 відбувалися в Ліберті-Сіті з GTA 4? Це б мало приблизно такий вигляд:

Хтось переосмислив GTA 6 у сеттінгу Grand Theft Auto: San Andreas:

Інша гра Rockstar, Red Dead Redemption 2, допомогла створити одразу кілька варіантів:

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У свій час серія Saints Row була найпопулярнішим та найуспішнішим конкурентом Grand Theft Auto, тому має сенс відтворити трейлер GTA 6 за допомогою Saints Row 2.

У Fortnite теж вийшло непогано:

Minecraft? Чому ні!

І The Sims 4.

А це трейлер Grand Theft Auto 6, відтворений у справжньому конструкторі Lego:

І нарешті трейлер, повністю складений зі стокових відеоматеріалів.

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Джерело: Polygon