Український трейлер фільму «Громовержці*» — про команду невдах з MCU на чолі з депресивною кілеркою Флоренс Пʼю

Вийшов офіційний український трейлер фільму «Громовержці*» — нового супергеройського екшену Marvel про команду невдах з MCU на чолі з депресивною кілеркою Оленою Бєловою.

Окрім головної героїні, яку грає Флоренс П’ю, фільм «Громовержці*» повертає на екран інших відомих персонажів Marvel: Бакі Барнса (Себастіан Стен), Червоного Вартового (Девід Гарбор), Джона Вокера (Вайатт Рассел), Наглядача (Ольга Куриленко), Привида (Ханна Джон-Кеймен) і Валентину Аллеґру де Фонтейн (Джулія Луїс-Дрейфус), а також кілька нових цікавих облич.

Концепція фільму, як справедливо зазначалось у попередній новині з оригінальним трейлером «Громовержців*» нагадує «Брудну дюжину» або «Загін самогубців» від DC, де команда супергероїв-невдах (чи лиходіїв) вирушає на небезпечні завдання, які їм призначає уряд.

Зрежисував фільм Джейк Шреєр («Робот і Френк»), а продюсерами виступили Кевін Файгі та Скарлетт Йоганссон зокрема. В українських кінотеатрах «Громовержці*» стартують 1 травня 2025 року.

Нагадаємо, що раніше Marvel також опублікувала постер фільму, після якого її запідозрили у використанні ШІ (в Льюїса Пуллмана помітили завелику кількість пальців, хоча дехто каже, що такий ефект викликало всього лише дивне розташування руки). Водночас студія з цього приводу й досі не надала коментарів.

Трейлер

Курс QA Manual (Тестування ПЗ мануальне) від Powercode academy. Навчіться знаходити помилки та контролювати якість сайтів та додатків. Записатися на курс

Постер