Новини Пристрої 06.01.2026 comment views icon

“1600-ватна” відеокарта споживає лише 1000 Вт: MSI RTX 5090 Lightning представлена офіційно

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

“1600-ватна” відеокарта споживає лише 1000 Вт: MSI RTX 5090 Lightning представлена офіційно
Відеокарта GeForce RTX 5090 32G Lightning Z / MSI

Цю відеокарту з дисплеєм та подійним живленням MSI неодноразово анонсувала, і нарешті представила офіційно. Її головна особливість — два роз’єми 12V-2×6.

MSI представила відеокарту GeForce RTX 5090 32G Lightning Z на виставці CES 2026: серія Lightning повертається до життя обмеженим накладом відеокарт, призначених для розгону. Власне, цю карту, а точніше її неанонсовану ще більш потужну модифікацію, вже розганяли та подавали на неї фантастичні 2500 Вт. Але тепер з’явилися офіційні зображення та характеристики

Компанія заявила про три показники, за якими відеокарта стала “першою у світі”. Вона першою отримала 8-дюймовий дисплей, вбудований у корпус. MSI також називає її “першою відеокартою потужністю понад 1000 Вт”. Також карта претендує на першість через повністю мідний дизайн із повністю закритою холодною пластиною.

“1600-ватна” відеокарта споживає лише 1000 Вт: MSI RTX 5090 Lightning представлена офіційно

У специфікації зазначені тактові частоти та режими живлення відеокарти. Частота Boost вказана на рівні 2730 МГц, а профіль Extreme Performance має 2775 МГц. Наявні режими роботи на 800 Вт та 1000 Вт з різними можливостями налаштувань. Решта характеристик наступні:

  • Інтерфейс: PCI Express 5 x16
  • Тактова частота ядра: Extreme Performance 2775 МГц (MSI Center), Boost 2730 МГц
  • Ядра CUDA: 21 760
  • Пам’ять: 32 ГБ GDDR7
  • Швидкість пам’яті: 28 Гбіт/с
  • Шина пам’яті: 512-бітна
  • Виходи: USB-C x1 (призначений лише для панелі Lightning), DisplayPort x3 (2.1b), HDMI x1 (2.1b)
  • Споживана потужність: OC 800 Вт, Extreme 1000 Вт
  • Роз’єми живлення: 16-контактні x2 (адаптер 1-3 не підтримується через захист)
  • Рекомендований блок живлення: 1600 Вт+
  • Розміри карти: 260 x 151 x 61 мм
  • Розміри радіатора: 394 x 120 x 56 мм
  • Сумісність: PCIe 5.0 і старіші версії

MSI описує спеціальну друковану плату, створену для екстремального розгону, на слайді згадується 40-фазна конструкція з двома 16-контактними роз’ємами живлення. Компанія також згадує Dual BIOS, вебінтерфейс Lightning Hub для налаштування та керування дисплеєм, а також мобільний застосунок Lightning Overdrive для моніторингу та налаштувань.

На жаль, виробництво MSI RTX 5090 32G Lightning Z обмежене 1300 примірниками по всьому світу. Компанія не розголошує ціну, але слід сподіватися на “космічну” вартість.

Джерело: VideoCardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
Lenovo "засвітила" ноутбук з розсувним дисплеєм: широкоекранний Legion Pro Rollable покажуть на CES 2026
Китай наступає: Thunderobot представила перший ігровий ПК з процесором Hygon C86-4G та відеокартою NVIDIA
Ентузіаст показав рідкісний демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
Геймери вимагають повернення AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 знов приваблива, але іноді чип коштує як 9800X3D
Що буде, якщо пропустити воду через теплові трубки процесорного кулера та поставити його на NVIDIA RTX 3070? Вийшло непогано
Ноутбук Lenovo ThinkPad Rollable XD: вертикальний дисплей загортається назад, як це працює
Результати тестів п’яти нових процесорів Intel — від Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
Знов цегла замість NVIDIA RTX 5080 у коробці — магазин відмовився надати заміну
Ринок компонентів ПК 2025 Q3: AMD нарощує частку процесорів і дискретних відеокарт
Intel знову за своє: Core Ultra X7 358H на 15% повільніший за Core Ultra 7 265H у попередньому тесті
Колись відеокарти були меншими: з NVIDIA RTX 5080 зробили скейт
Intel анонсувала Core Ultra 300: до +77% ігрової продуктивності
AMD випустила FSR Redstone: нова генерація кадрів, регенерація променів та масштабування для Radeon RX 9000
Micron закриває Crucial, щоб зосередитися на ШІ — SSD і пам'ять зникнуть вже в лютому
Kingston і SK Hynix закликають поквапитися з апгрейдом RAM чи SSD — криза триватиме до 2028 року
Консолі MSI Claw офіційно "стали Xbox" — компанія пояснює переваги повноекранного режиму
Плазма та коронний розряд всередині ПК: YPlasma анонсує нову тиху систему охолодження без рухомих частин
“NVIDIA хоче спалити мій будинок”: компанія відмовилася замінити RTX 5090 FE зі зламаним фіксатором кабелю
Знайшли вихід: постачальник пропонує ПК без оперативної пам’яті під час кризи
BTF 3.0: Colorful показала перший концепт оновленого стандарту ПК, з бездротовим БЖ і гібридним живленням відеокарти
"Не панікуйте": в Sapphire радять зачекати збирати ПК, ринок пам'яті стабілізується за пів року
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати