“1600-ватна” відеокарта споживає лише 1000 Вт: MSI RTX 5090 Lightning представлена офіційно

Відеокарта GeForce RTX 5090 32G Lightning Z / MSI

Цю відеокарту з дисплеєм та подійним живленням MSI неодноразово анонсувала, і нарешті представила офіційно. Її головна особливість — два роз’єми 12V-2×6.

MSI представила відеокарту GeForce RTX 5090 32G Lightning Z на виставці CES 2026: серія Lightning повертається до життя обмеженим накладом відеокарт, призначених для розгону. Власне, цю карту, а точніше її неанонсовану ще більш потужну модифікацію, вже розганяли та подавали на неї фантастичні 2500 Вт. Але тепер з’явилися офіційні зображення та характеристики

Компанія заявила про три показники, за якими відеокарта стала “першою у світі”. Вона першою отримала 8-дюймовий дисплей, вбудований у корпус. MSI також називає її “першою відеокартою потужністю понад 1000 Вт”. Також карта претендує на першість через повністю мідний дизайн із повністю закритою холодною пластиною.

У специфікації зазначені тактові частоти та режими живлення відеокарти. Частота Boost вказана на рівні 2730 МГц, а профіль Extreme Performance має 2775 МГц. Наявні режими роботи на 800 Вт та 1000 Вт з різними можливостями налаштувань. Решта характеристик наступні:

Інтерфейс: PCI Express 5 x16

Тактова частота ядра: Extreme Performance 2775 МГц (MSI Center), Boost 2730 МГц

Ядра CUDA: 21 760

Пам’ять: 32 ГБ GDDR7

Швидкість пам’яті: 28 Гбіт/с

Шина пам’яті: 512-бітна

Виходи: USB-C x1 (призначений лише для панелі Lightning), DisplayPort x3 (2.1b), HDMI x1 (2.1b)

Споживана потужність: OC 800 Вт, Extreme 1000 Вт

Роз’єми живлення: 16-контактні x2 (адаптер 1-3 не підтримується через захист)

Рекомендований блок живлення: 1600 Вт+

Розміри карти: 260 x 151 x 61 мм

Розміри радіатора: 394 x 120 x 56 мм

Сумісність: PCIe 5.0 і старіші версії

MSI описує спеціальну друковану плату, створену для екстремального розгону, на слайді згадується 40-фазна конструкція з двома 16-контактними роз’ємами живлення. Компанія також згадує Dual BIOS, вебінтерфейс Lightning Hub для налаштування та керування дисплеєм, а також мобільний застосунок Lightning Overdrive для моніторингу та налаштувань.

На жаль, виробництво MSI RTX 5090 32G Lightning Z обмежене 1300 примірниками по всьому світу. Компанія не розголошує ціну, але слід сподіватися на “космічну” вартість.

Джерело: VideoCardz