AMD імовірно тестує процесор з P- та E-ядрами – гасло «У нас всі ядра енергоефективні» більше не актуальне?

Інженерний зразок процесора AMD, що обробляє 12 потоків даних та ідентифікується як Family 25 Model 120 Stepping 0, нещодавно з’явився у базі даних [email protected] Експерт з CPU @InstLatX64 вважає, що це процесор, відомий під кодовою назвою Phoenix 2, з двома високопродуктивними ядрами Zen 4 та чотирма енергоефективними ядрами Zen 4c.

Чип AMD Eng Sample з маркуванням 100-000000931-21_N [Family 25 Model 120 Stepping 0] має 12 логічних ядер (імовірно, шість фізичних ядер з багатопоточністю). Інформація говорить про 1 МБ кеш-пам’яті – це є наслідком некоректного визначення її розміру. Сам собою лістинг не доводить, що ми маємо справу з гібридним процесором AMD Phoenix 2 з конфігурацією ядра, схожої на big.LITTLE, але на думку фахівця це так.

Передбачуваний процесор AMD Phoenix 2 (який не має багато спільного з гібридним процесором Phoenix компанії) оснащений двома «великими» ядрами Zen 4 з 2 МБ кешу L2 та 4 МБ кешу L3, а також чотирма «маленькими» ядрами Zen 4c з 4 МБ – це досить незвичайна конфігурація. За даними 3DCenter, процесор оснащений інтегрованою графікою на базі RDNA 3 з 512 ядрами та підтримує пам’ять DDR5/LPDDR5X. CPUID процесора AMD Phoenix 2 – A70F8x, за іншими відомостями – 0x00a70f80.

Можливий процесор Phoenix 2 з двома ядрами Zen 4 та чотирма ядрами Zen 4c працює під керуванням клієнта [email protected] з початку березня, що вказує на те, що хтось в AMD або навіть за межами компанії тестує чип. Це може бути ознакою швидкого релізу. За неофіційною інформацією, AMD збирається випустити Phoenix 2 у другій половині 2023 року.

У цілому інформація є досить хиткою та заснованою на суб’єктивних оцінках. Однак вона може говорити про першу практичну реалізацію гетерогенних процесорів AMD. Попри тезу, що пролунала свого часу, про те, що «у нас всі ядра енергоефективні», тепловиділення останнього покоління «червоних» процесорів є досить високим, а компанія займається розробкою чипів у дусі big.LITTLE досить давно. Перші натяки на подібні розробки з’явилися ще у 2011 році, а в 2014 році AMD ліцензувала процесори з архітектурою x86 + ARM. У 2020 рік і 2021 рік роках компанія патентує технології, пов’язані з виробництвом чипів з P- та E-ядрами.

Джерело: Tom’s Hardware