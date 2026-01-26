Новини Пристрої 26.01.2026 comment views icon

AMD Radeon RX 5700 XT за $5 працює нормально після звичайного техобслуговування

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Загалом не варто очікувати дива від відеокарти за $5, але його можна створити. Цю AMD Radeon RX 5700 XT ASRock знайшли в секондхенді у жахливому стані.

В американському Goodwill користувач Reddit з ніком 12kdaysinthefire знайшов ASRock Phantom Gaming Radeon RX 5700 XT за $4,99 в коробці, але в непридатному для роботи вигляді. До неї нашвидкуруч була прикріплена система охолодження, без термопасти чи будь-яких термоінтерфейсів.

Новий власник очистив контактні поверхні радіатора та елементів на платі, після чого наніс термопасту та прикріпив термопрокладки. Відчищена та перезібрана Radeon RX 5700 XT працювала цілком нормально. Користувач не повідомляє про якісь дефекти, котрі б моли свідчити про пошкодження чипа чи модулів пам’яті.

AMD Radeon RX 5700 XT за $5 працює нормально після звичайного техобслуговування

Відеокарти Radeon RX 5700 XT були випущені AMD 7 липня 2019 року. Карта побудована на графічному процесорі Navi 10 (7 нм), варіант Navi 10 XT підтримує DirectX 12. Тож всі сучасні ігри мають запускатися на ній, але питання у швидкості та якості. Графічний процесор має 2560 блоків шейдерів, 160 блоків текстурного відтворення та 64 ROP. Він працює з 8 ГБ пам’яті GDDR6, які підключені за допомогою 256-бітного інтерфейсу пам’яті. Чип працює на частоті 1605 МГц і розганяється до 1905 МГц, пам’ять працює на частоті 1750 МГц.

AMD Radeon RX 570 XT живиться від одного 6-контактного та одного 8-контактного роз’ємів та споживає 225 Вт. У наявності виходи 1x HDMI 2.0b та 3x DisplayPort 1.4a. До системи відеокарта підключається за допомогою інтерфейсу PCI-Express 4.0 x16. Ціна на момент запуску становила $399, зараз її можна знайти за $100-$200. Випадок можна вважати цілком вдалим: часто надто дешеве обладнання потребує більшого допрацювання або є не тим, за що його видають.

Джерела: VideoCardz, TechPowerUp

Популярні новини

arrow left
arrow right
На 20 доларів більше: AMD назвала дату запуску та ціну Ryzen 7 9850X3D
Ентузіаст показав рідкісний демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
Велика невдача “Чорної п’ятниці”: NVIDIA GTX 1060 за $5 підступно розчарувала щасливця
Знов цегла замість NVIDIA RTX 5080 у коробці — магазин відмовився надати заміну
Radeon RX 9070 XT очолила топ продажів відомого ритейлера, відеокарти AMD переважили NVIDIA
Процесори AMD AM4 повертаються: Ryzen 5 3600 знов у топ-10
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Виробник відмовив у поверненні коштів за RTX 5070 Ti через “пошкодження плати”, про яке власник не підозрював
Плазма та коронний розряд всередині ПК: YPlasma анонсує нову тиху систему охолодження без рухомих частин
AMD представила процесори Ryzen AI 400: більші частоти, підтримка швидшої пам’яті та кращі результати в іграх
Два подвійних баштових кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 знизили температуру на 35°C — новий мод TrashBench
Від афери з RTX 5090 за $999 постраждали 42 особи — продавець надсилав поясні сумки замість відеокарт
Transcend затримує виробництво SSD та SD-карт — витрати компанії на NAND зросли на 50-100%
Клієнт Amazon отримав NVIDIA RTX 5080 з 8-контактним роз’ємом — що пішло не так
AMD підвищила ціни на процесори та відеокарти: від +$20 і вище
Казкова вдача: американець придбав ПК з NVIDIA RTX 4070 Ti Super, 64 ГБ DDR5 та Core i9-14900KF за $600
Нове здорожчання: блоки живлення і кулери зростуть в ціні до 10%
Власник “кам’яної” Asus RTX 5080 отримав справжню відеокарту та зробив пам’ятне тату з камінцями
Intel анонсувала Core Ultra 300: до +77% ігрової продуктивності
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири
Під виглядом дорогої пам'яті DDR5 продавали стару DDR2: виявлено нову схему шахрайства
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати