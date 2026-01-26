AMD Radeon RX 5700 XT за $5 працює нормально після звичайного техобслуговування

Загалом не варто очікувати дива від відеокарти за $5, але його можна створити. Цю AMD Radeon RX 5700 XT ASRock знайшли в секондхенді у жахливому стані.

В американському Goodwill користувач Reddit з ніком 12kdaysinthefire знайшов ASRock Phantom Gaming Radeon RX 5700 XT за $4,99 в коробці, але в непридатному для роботи вигляді. До неї нашвидкуруч була прикріплена система охолодження, без термопасти чи будь-яких термоінтерфейсів.

Новий власник очистив контактні поверхні радіатора та елементів на платі, після чого наніс термопасту та прикріпив термопрокладки. Відчищена та перезібрана Radeon RX 5700 XT працювала цілком нормально. Користувач не повідомляє про якісь дефекти, котрі б моли свідчити про пошкодження чипа чи модулів пам’яті.

Відеокарти Radeon RX 5700 XT були випущені AMD 7 липня 2019 року. Карта побудована на графічному процесорі Navi 10 (7 нм), варіант Navi 10 XT підтримує DirectX 12. Тож всі сучасні ігри мають запускатися на ній, але питання у швидкості та якості. Графічний процесор має 2560 блоків шейдерів, 160 блоків текстурного відтворення та 64 ROP. Він працює з 8 ГБ пам’яті GDDR6, які підключені за допомогою 256-бітного інтерфейсу пам’яті. Чип працює на частоті 1605 МГц і розганяється до 1905 МГц, пам’ять працює на частоті 1750 МГц.

AMD Radeon RX 570 XT живиться від одного 6-контактного та одного 8-контактного роз’ємів та споживає 225 Вт. У наявності виходи 1x HDMI 2.0b та 3x DisplayPort 1.4a. До системи відеокарта підключається за допомогою інтерфейсу PCI-Express 4.0 x16. Ціна на момент запуску становила $399, зараз її можна знайти за $100-$200. Випадок можна вважати цілком вдалим: часто надто дешеве обладнання потребує більшого допрацювання або є не тим, за що його видають.

Джерела: VideoCardz, TechPowerUp