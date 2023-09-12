Новини Пристрої 12.09.2023 о 17:36

iPhone 15 та інші новинки — трансляція великої презентації Apple. Старт о 20:00

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Сьогодні Apple офіційна анонсує iPhone 15 (найімовірніше, оновлення торішньої серії iPhone 14 отримає наступний за порядком номер, 15) — велика презентація під назвою Wonderlust стартує в Купертіно о 20:00 за київським часом. Як завжди, захід транслюватиметься наживо, тож охочі зможуть стежити за анонсами зі сцени театру імені Стіва Джобса в кампусі Apple Park в реальному часі.

Підсумки презентації «Wonderlust» — що показала Apple (оновлюватимемо протягом презентації)

Де дивитися

За традицією Apple транслюватиме презентацію нових продуктів на сайті компанії, застосунку Apple TV, а також на YouTube. Нижче додаємо вікно програвача з офіційною трансляцією на YouTube (англійською), щоб охочі могли стежити за анонсами безпосередньо у цьому дописі.

Програма мінімум на сьогодні

  • iPhone 15 з USB-C (з 2012 року iPhone оснащувалися пропрієтарним роз’ємом Lightning) — загалом очікується чотири моделі на заміну тогорічним iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max
  • Смартгодинники Apple Watch Series 9 та Watch Ultra 2
  • Оновлені навушники AirPods Pro з USB-C
  • Дата релізу нових версій ОС — iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 Sonoma та tvOS 17.

Чого очікувати від iPhone 15, окрім підвищення ціни (за чутками, від $100 до $300), та загалом від сьогоднішньої презентації Apple — ми детально розповідали раніше в окремих матеріалах на сайті.

Не тільки iPhone 15 — ще 6 очікуваних новинок майбутньої великої презентації Apple [Оновлено: шоу 12 вересня]

Без MacBook та iPad — чого не варто очікувати на презентації Apple iPhone 15 12 вересня

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iPhone 15 та інші новинки — трансляція великої презентації Apple. Старт о 20:00
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Назар Яворський

mr.Karter

 

Про найцікавіші новинки з сьогоднішньої презентації Apple ми обов’язково детально розповімо в окремих матеріалах. Не перемикайтеся та слідкуйте за оновленням матеріалів на сайті.

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Назар Яворський

mr.Karter

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Назар Яворський

mr.Karter

Дописи
Ноутбук проти комп’ютера: неочікуваний результат?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

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