Apple розширює діапазон цін застосунків в App Store від $0,29 до $10 000 – раніше ціни були у межах $0,49-$999,99

Компанія Apple змінює структуру ціноутворення в App Store, дозволяючи розробникам використовувати ширший діапазон сум як оплату за додатки. Зміна може бути продиктована зростаючою критикою фінансової політики компанії щодо розробників.

Ціни тепер можуть починатися лише з 29 центів – порівняно з попереднім мінімальним рівнем 49 центів за передплату та 99 центів за додатки. Верхній поріг піднятий до $10 тис. – раніше він складав $999,99. Розробники також отримають нові можливості для встановлення цін у різних країнах та валютах.

Цей крок став серйозною зміною для App Store, який Apple запустила в 2008 році, приділяючи увагу простоті роботи. В останні роки платформа піддавалася критиці: розробники та регулятори скаржилися на те, що фінансові правила компанії надто суворі. Комісія Apple у розмірі 30% вартості застосунків також викликала обурення, у тому числі з боку Ілона Маска.

Минулого року Apple врегулювала колективний позов на $100 млн від багатьох розробників із США – цінове розмаїття було частиною угоди. Також компанія внесла зміни до пошуку в App Store та спростила розробникам можливість оскарження відмов у розміщенні програм.

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Майбутнє американське законодавство може стимулювати подальші зміни, змушуючи Apple дозволяти завантаження програм або їх встановлення на пристрої компанії без використання App Store. Нові опції та інструменти можуть допомогти зберегти привабливість фірмового магазину для розробників, навіть якщо вони мають інші варіанти. На наданні послуг, у тому числі й розміщення програм в App Store Apple заробила понад $78 млрд минулого фінансового року.

«Система комерції та платежів App Store пропонує розробникам набір можливостей та інструментів для розвитку їхнього бізнесу, що постійно розширюється, від простої оплати та прозорого виставлення рахунків для користувачів до надійних маркетингових інструментів, податкових послуг та послуг по боротьбі з шахрайством, а також управління поверненням», – йдеться у заяві компанії.

Усього введено 700 нових цінових категорій для програм, хоча 100 найвищих рівнів вимагають схвалення Apple. Нова структура набуває чинності негайно для підписок, що автоматично продовжуються, і буде розширена до стандартних додатків і покупок у програмах наступної весни. Компанія також додає округлення ціни, тому програма може коштувати $1 або $10 замість $0,99 або $9,99. Також Apple дозволить розробникам зберігати ціни постійними у валюті на свій вибір, навіть якщо курси коливаються.

Джерело: Bloomberg