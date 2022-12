Марк Цукерберг розкритикував Apple, назвавши її бізнес-модель з 30-відсотковою комісією в App Store “проблемною”

У середу The New York Times провела щорічний саміт DealBook. Професіонали технологічної індустрії висловлювали свою думку щодо всього: від майбутнього криптовалюти до суворої політики деяких відомих корпорацій (Apple).

Розмова з генеральним директором Meta Марком Цукербергом показала, що він не думає, що Apple може продовжувати відгороджувати iOS від інших магазинів застосунків, які хочуть конкурувати з нею за бізнес-клієнтів iPhone. Цукерберг вважає, що ізоляція застосунків в App Store задля отримання 30-відсоткової комісії з продажів не є “стабільною або хорошою”.

Цукерберг вказав на нещодавню суперечку цього тижня між Apple та Ілоном Маском як приклад того, що може статися, коли одна компанія має повний контроль над платформою.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022