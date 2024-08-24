Asus та MSI пропонують зручні механізми витягнення відеокарт з материнських плат

Зняти відеокарту від материнської плати буває складно. Asus та MSI впровадили нові, більш зручні механізми для цього.

Щоб раптом нічого не зламати, краще притримувати слот, відтиснути утримувач та обережно дістати іноді дуже масивний графічний акселератор. Виробники материнських плат нарешті спромоглися полегшити цей процес. Механізми зняття відеокарти замінений кнопкою або ж взагалі відсутній.

Для останньої серії чипсетів AMD 800 ASUS представляє функцію розблокування PCIe Q-Release Slim GPU взагалі не передбачає якогось механізму, котрий треба натискати. Він вбудований у сам слот і не вивільняє відеокарту, якщо її тягнути з центру чи з правого боку. Однак, якщо карту витягувати збоку панелі роз’ємів, механізм Q-Release легко її вивільнить.

MSI демонструє інший механізм видалення відеокарти. Материнські плати для процесорів Intel Arrow Lake-S матимуть механізм розблокування з кнопкою, але дещо більш зручною. Він називається EZ PCIe Release і був представлений на платі Z890 MPG EDGE. Інші компанії, ймовірно, наслідуватимуть цей приклад. Очікуються подібні механізми на платах Gigabyte AORUS, Biostar VALKYRIE та ASRock Taichi.

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Також материнські плати MSI з чипсетами AMD 800-ї серії отримали спеціальний 8-контактний роз’єм живлення у нижній частині, який може передавати потужність до 150 Вт на відеокарту.

Разом з роз’ємом PCIe потужність може становити до 225 Вт без додаткових кабелів від блоку живлення. У MSI кажуть, що роз’єм розроблений спеціально для майбутніх відеокарт нового покоління.

Джерело: VideoCardz

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