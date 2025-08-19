Белла Рамзі про потенційну роль в Marvel: "Я могла б зіграти Людину-павука"

Том Голланд у фільмі "Людина-павук" та Беллі Рамзі в серіалі "Останні з нас" / Sony, HBO

Посунься, Том Голланд — підросла “нова заміна” для Людини-павука. І це суперечлива зірка “Останніх з нас” Белла Рамзі.

В останньому інтерв’ю Рамзі запитали, чи планує вона наслідувати приклад свого колеги по “Останнім з нас” Педро Паскаля і приєднатися до MCU? Акторка жартома відповіла, що не проти приміряти на себе костюм Людини-павука, якби Marvel колись запропонувала їй роботу.

“Я могла б зіграти Людину-павука. Хоча Том Голланд чудово впорався з роботою. Можливо, їм доведеться створити для мене нового супергероя”.

Bella Ramsey says they could be the next #SpiderMan — and calls Andrew Garfield’s version “incredible” and that they “loved it.”https://t.co/4pHVkhGwJm pic.twitter.com/H5WpCZuV3Q — Variety (@Variety) August 17, 2025

Далі Рамзі уточнила, що є новачком у супергероїці й лише торік познайомилась з кінотворчістю Marvel. Це якраз таки був фільм “Людина-павук”, однак з Ендрю Гарфілдом в головній ролі.

“Це вперше, коли я подивилась фільм Marvel, і це було два-три місяці тому. Неймовірно, мені дуже сподобалось”.

Рамзі і Паскаль зіграли головні ролі в серіалі “Останні з нас”, однак Джоел навряд з’явиться у третьому сезоні. Проте Белла сподівається, що їхня співпраця на екрані ще продовжиться: якщо не в супергеройському жанрі, який обрав для себе актор з “Фантастичною четвіркою”, то, наприклад, у фільмі про пограбування.

“Я думаю про щось на кшталт фільму про пограбування, де ми разом розносимо банк”.

Дует вже 14 вересня з’явиться разом на вечорі вручення премії “Еммі”, де “Останні з нас” буде представлений одразу в 17 номінаціях. Серіал офіційно продовжили на третій сезон, хоча активна робота, зі слів Рамзі, ще не розпочата.

“У мене немає сценаріїв, і я не знаю, коли почнуться зйомки”.

Щодо “Людини-павука”, то зйомки четвертого фільму з Томом Голландом вже тривають і доволі активно. Раніше у Глазго перекрили 60+ вулиць для створення “епічних” екшн-сцен та встановили декорації, що імітували “вигляд та атмосферу” Нью-Йорка. Окрім Голланда свої ролі повторять Джейкоб Баталон (Нед) і Зендея (Ем-Джей), хоча остання отримає обмежений екранний час. Серед новачків очікуємо на появу зірки “Дивних див” Седі Сінк, Джона Бернтала у ролі Карателя та Лізи Колон-Заяс з “Ведмедя”. Реліз — 31 липня 2026 року.

Джерело: Collider