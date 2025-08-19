Новини Кіно 19.08.2025 comment views icon

Белла Рамзі про потенційну роль в Marvel: "Я могла б зіграти Людину-павука"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Белла Рамзі про потенційну роль в Marvel: "Я могла б зіграти Людину-павука"
Том Голланд у фільмі "Людина-павук" та Беллі Рамзі в серіалі "Останні з нас" / Sony, HBO

Посунься, Том Голланд — підросла “нова заміна” для Людини-павука. І це суперечлива зірка “Останніх з нас” Белла Рамзі.

В останньому інтерв’ю Рамзі запитали, чи планує вона наслідувати приклад свого колеги по “Останнім з нас” Педро Паскаля і приєднатися до MCU? Акторка жартома відповіла, що не проти приміряти на себе костюм Людини-павука, якби Marvel колись запропонувала їй роботу.

“Я могла б зіграти Людину-павука. Хоча Том Голланд чудово впорався з роботою. Можливо, їм доведеться створити для мене нового супергероя”.

Далі Рамзі уточнила, що є новачком у супергероїці й лише торік познайомилась з кінотворчістю Marvel. Це якраз таки був фільм “Людина-павук”, однак з Ендрю Гарфілдом в головній ролі.

“Це вперше, коли я подивилась фільм Marvel, і це було два-три місяці тому. Неймовірно, мені дуже сподобалось”.

Рамзі і Паскаль зіграли головні ролі в серіалі “Останні з нас”, однак Джоел навряд з’явиться у третьому сезоні. Проте Белла сподівається, що їхня співпраця на екрані ще продовжиться: якщо не в супергеройському жанрі, який обрав для себе актор з “Фантастичною четвіркою”, то, наприклад, у фільмі про пограбування.

“Я думаю про щось на кшталт фільму про пограбування, де ми разом розносимо банк”.

Шоуранер «Останніх з нас» планує покінчити з екранізаціями ігор, але думка про «19 сезонів GTA» не дає йому спокою
Кадри з серіалу “Останні з нас”

Дует вже 14 вересня з’явиться разом на вечорі вручення премії “Еммі”, де “Останні з нас” буде представлений одразу в 17 номінаціях. Серіал офіційно продовжили на третій сезон, хоча активна робота, зі слів Рамзі, ще не розпочата.

“У мене немає сценаріїв, і я не знаю, коли почнуться зйомки”.

Щодо “Людини-павука”, то зйомки четвертого фільму з Томом Голландом вже тривають і доволі активно. Раніше у Глазго перекрили 60+ вулиць для створення “епічних” екшн-сцен та встановили декорації, що імітували “вигляд та атмосферу” Нью-Йорка. Окрім Голланда свої ролі повторять Джейкоб Баталон (Нед) і Зендея (Ем-Джей), хоча остання отримає обмежений екранний час. Серед новачків очікуємо на появу зірки “Дивних див” Седі Сінк, Джона Бернтала у ролі Карателя та Лізи Колон-Заяс з “Ведмедя”. Реліз — 31 липня 2026 року.

“Людина-павук 4”: Том Голланд позує у новому костюмі, а один з “Месників” повертається у фільмі Sony

Джерело: Collider

Популярні новини

arrow left
arrow right
«Фантастична четвірка» стартувала з 86% на Rotten Tomatoes — перший фільм в серії, який вподобали критики
"Трон: Арес" мав представити персонажа, повністю згенерованого ШІ — Disney побоялась поганої реакції
"Голодні ігри" повертаються: почались зйомки приквелу "Світанок перед Жнивами" з юним Геймітчем Абернаті
«Одіссея» Крістофера Нолана отримала постер і слоган — тизер, за чутками, «сховали» в новому «Світі Юрського періоду»
«Пригоди Кліффа Бута» від Netflix отримають «гігантський» бюджет і 120+ акторів на чолі з Бредом Піттом
«Найкраще , що він зробив»: продюсерка Девіда Лінча розповіла про незняту «Незаписану ніч»
Костюми для «Грішників» Раяна Куглера викупили у Marvel — зі «складу» для перезапуску «Блейда»
Головна прем'єра 2026 року: трейлер Sci-Fi фільму «Проєкт Аве Марія» зібрав рекордні 400 млн переглядів за 7 днів
Провальний «Мегалополіс» отримав другий шанс — Коппола перемонтує фільм і додасть нові сцени
«28 років по тому» побив рекорд франшизи у перші вихідні прокату
Фільм жахів "Зброя" знищив "Фантастичну четвірку" на старті прокату в 2,5 рази більшою касою
Супергероїка повернулася? «Фантастична четвірка» побила рекорд франшизи у перші вихідні прокату
Фільм жахів "Зброя" заробив за 10 днів більше, ніж великий провал Disney за два місяці
Перший трейлер Sci-Fi фільму «Проєкт Аве Марія» — Раянг Гослінг вирушає в місію з порятунку Сонця
Рудоволосий Джеймс Бонд? Amazon "тестує" 37-річного Скотта Роуза-Марша як нового агента 007
Нового «Супермена» вдягнули у «плавки» в останній момент — Джеймс Ганн сумнівався, але актор наполіг
«Супермен» Джеймса Ганна перевершив «Людину зі сталі» за зборами у перші вихідні
«Основний інстинкт» із Шерон Стоун отримає «анти-воук» рімейк — від Amazon і оригінального автора
Хідео Кодзіма склав власний топ фільмів 2025-го — готика, гонконзький бойовик і володар «Оскара»
Перші реакції на «Світ Юрського періоду: Відродження» — ностальгія «у стилі Спілберга» з ідеальною CGI і посереднім сюжетом
Трейлер фільму «Аватар 3» злили в мережу — перший погляд на Людей Попелу і дежавю із «Шляхом води»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати