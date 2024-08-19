Bloodborne запустили на ПК через емулятор shadPS4. Але є нюанс

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Команда розробників емулятора PlayStation 4 під назвою shadPS4 оприлюднила перший геймплейний ролик гри Bloodborne на персональному комп’ютері.

Відео з’явилося на Discord-сервері проєкту та демонструє роботу ще не випущеної версії емулятора.

Хоча розробники не додали лічильник FPS, візуально гра працює плавно, ймовірно, досягає позначки приблизно 30 кадрів в секунду. Попри несподівану швидкодію, геймплей супроводжують численні графічні проблеми, що не дають змогу повноцінно грати в Bloodborne.

Окрім Bloodborne, емулятор shadPS4 також демонструє непогані результати з іншими іграми. Зокрема, Red Dead Redemption Remastered вже працює зі стабільними 30 кадрами в секунду.

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ShadPS4 несподівано з’явився на «сцені емуляції» та миттєво випередив конкурентів. Шість інших емуляторів PlayStation 4 (psOff, fpPS4, Spine, RPCSX, Kyty та GPCS4) значно відстають у розробці. Тож якщо якийсь емулятор PS4 і зможе одного дня дати змогу гравцям на ПК насолодитися Bloodborne, то це, безумовно, буде shadPS4.

Bloodborne — це пригодницька рольова відеогра, розроблена студією FromSoftware та випущена ексклюзивно для PlayStation 4 у 2015 році. Гра відзначається похмурою готичною атмосферою, складними босами та глибоким лором, натхненним роботами Г.Ф. Лавкрафта. Bloodborne здобула визнання критиків і гравців за свій унікальний стиль, захопливий геймплей і високу складність. Попри численні прохання фанатів, розробники досі не випустили офіційну версію гри для ПК або оновлення для PlayStation 5, що зробило б можливим запуск гри з частотою 60 кадрів на секунду.

Джерело: Dsogaming, Wiki

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