Творці серіалу «Аколіт» мали один «керівний принцип» у роботі: «Що б подумав Джордж Лукас?»

Disney

Серіал «Аколіт», події якого розгортаються у всесвіті «Зоряних війн», скасували одразу після виходу першого сезону — рішення дуже засмутило і здивувало його творців, які намагалися наслідувати Джорджа Лукаса в кожному з кадрів.

Питання «що б подумав Джордж?» або «що зробив би Джордж?» було керівним принципом під час зйомок для шоуранерки Леслі Гедланд, про що в інтерв’ю Gold Derby розповів оператор Кріс Тіг.

«Леслі завжди питала: “Що б зробив Джордж? Що б подумав Джордж?”. І це був наш керівний принцип», — каже Тіг, додаючи що Гедланд «дотримувалася мантри відображення» того, чого Джордж Лукас прагнув досягти ще в 1977 році. «Якщо ми збираємося рухати камеру, це має щось означати. ​​Це має підкреслювати якусь частину оповіді, або це має бути пов’язано з якимось аспектом хореографії, чи щось подібне».

«Аколіт» — це серіал, що відбувається у похмурий період, відомий як «Висока Республіка» (приблизно за 100 років до подій фільму «Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза»), і оповідає про колишнього падавана, що возз’єднується зі своїм майстром-джедаєм, аби розслідувати серію злочинів, однак вони стикаються зі зловіснішими, ніж могли очікувати, силами. Головні ролі взяли на себе Менні Хасінто, Амандла Стенберг, а також зірка «Гри в кальмара» Лі Чон Чже, який, до речі, вивчав англійську мову спеціально для ролі.

Початково «Аколіт» демонстрував рекордні перегляди, однак кількість глядачів катастрофічно впала після перших двох епізодів, що зрештою й призвело до скасування продовження. Наразі у першого сезону всього 19% «свіжості» від глядачів і більш-менш пристойні 79% від критиків на Rotten Tomatoes. Гедланд раніше натякала на рев’ю-бомбінг і говорила, що така реакція виявилась цілком очікуваною для неї.

Раніше стало відомо, що вісім серій «Аколіту» обійшлись Disney в приголомшливі $180 млн — фактично $22,5 млн за епізод, або $630 тисяч за хвилину екранного часу.

На превеликий жаль для фанів «Зоряних війн», Джордж Лукас так і не створив серіал у всесвіті до придбання Disney Lucasfilm у 2012 році. Хоча ідеї були: продюсер франшизи Рік Маккалум у нещодавньому інтерв’ю розказав, що Лукас планував шоу під назвою «Star Wars: Underworld», яке мало 60 сценаріїв і $40 млн на епізод.