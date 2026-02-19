tradfi
"Бути мертвим — весело": перший трейлер фільму "Мумія" Лі Кроніна

Маргарита Юзяк

"Бути мертвим — весело": перший трейлер фільму "Мумія" Лі Кроніна
Вийшов перший повноцінний трейлер фільму “Мумія”, в якому зникла дитина повертається до родичів, але якоюсь іншою. Лі Кронін відійшов від пригодницького бойовика, щоб створити чистий жах.


За сюжетом батькам повідомляють, що їхню доньку, яка зникла 8 років тому, знайшли живою. Коли вони бачать її, стає ясно, що вона вже не така, як раніше. Весь цей час дитина була похована в 3000-річному єгипетському саркофазі, тож після її повернення історія моторошною. Трейлер будує історію саме навколо цього — що насправді сталося з Кеті?

“Не хвилюйся, бабусю, бути мертвою – це весело”, — каже дитина.

Стрічка Лі Кроніна це окреме бачення “Мумії” — похмуре, огидне і напружене, без жодних пригодницьких елементів. Цю версію неможливо сплутати зі знайомими однойменними фільмами. Тут історія подається як кошмар із надприродною і демонічною атмосферою.


У ролях батьків — Джек Рейнор та Лая Коста, доньку Кеті грає Наталі Грейс. До акторського складу також входять Мей Каламаві та Вероніка Фалькон. Фільм написав і зрежисував Лі Кронін, відомий за “Повстання зловісних мерців”.

“Мумія” створюється у співпраці з Atomic Monster та Blumhouse. Продюсерами виступили Джеймс Ван, Джейсон Блум та Джон Кевілл. У команді також оператор Дейв Гарбетт, художник-постановник Нік Бассетт, монтажер Браян Шоу, художниця костюмів Джоанна Ітвелл, композитор Стівен МакКеон і кастинг-директори Террі Тейлор та Сара Домайєр Ліндо.

Прем’єра фільму “Мумія” запланована на 17 квітня. Випуском займаються Warner Bros. та New Line Cinema.

Нагадаємо, що цей перезапуск від Blumhouse не має стосунку до проєкту Universal “Мумія 4” з оригінальними акторами перших частин. Це два різні фільми, які існують паралельно.

Джерело: Gizmodo

