ByteDance подала позов проти штату Монтана із вимогою скасувати закон про заборону TikTok

ByteDance, власник TikTok, подала федеральний позов до штату Монтана, який заборонив діяльність компанії на своїй території. Нещодавно влада штату заборонили ByteDance та TikTok під загрозою штрафу в $10 000 за кожне використання, що стягується з самої компанії та магазинів, які розповсюджують додаток. Закон набирає чинності у 2024 році.

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За словами юристів компанії, позов, поданий до Окружного суду Сполучених Штатів по округу Монтана, спрямований на «запобігання незаконній забороні штату Монтана на TikTok».

«Заборона Монтани обмежує свободу слова порушуючи Першу поправку, порушує Конституцію США в багатьох інших відносинах та суперечить федеральному закону», – заявили адвокати.

Губернатор Монтани Грег Джанфорте назвав заборону важливим заходом, спрямованим на просування «спільного пріоритету захисту жителів Монтани від стеження Комуністичної партії Китаю».

Влада США підозрює сервіс відео у наданні даних китайському уряду. На слуханнях у Конгресі глава TikTok Шоу Зі Чу надто ухильно відповідав на запитання, що не сподобалося конгресменам. Серед представників влади та політичного істеблішменту широко поширена думка щодо необхідності заборони TikTok у США. TikTok міг би допомогти вихід з Китаю та продаж компанії, але влада країни виступила проти цього.

Джерело: CNBC