Штат Монтана заборонив TikTok — ByteDance заплатить $10 000 за кожне порушення. Telegram, WeChat та Temu заборонені на державних пристроях.

Законодавці та губернатор Монтани остаточно схвалили законопроєкт про заборону будь-якої діяльності ByteDance, власника TikTok, на території штату. Кожне порушення передбачає штраф $10 000, але виплачувати його має сама компанія, а не користувачі. Крім ByteDance, оштрафовані будуть будь-які магазини, що пропонують TikTok на території штату – насамперед це стосується Google Play та Apple App Store.

Заборона діятиме з 1 січня 2024 року і втратить чинність, якщо США ухвалять аналогічний федеральний акт або ByteDance розірве зв’язок із Китаєм. Експерти в галузі права очікують, що прецедент вплине на рішення інших штатів та федеральної влади. Законодавці Монтани заявляють, що штат хоче бути лідером в обмеженні доступності TikTok, прокурор штату назвав відеосервіс «інструментом, який використовується китайським урядом для стеження за жителями Монтани».

ByteDance збирається заперечувати конституційність заборони TikTok у Монтані у судах. Компанія «продовжить боротися за користувачів та творців TikTok у Монтані, чиї засоби до існування та права згідно з Першою поправкою знаходяться під загрозою через це кричуще зловживання з боку уряду».

Також губернатор Монтани Грег Джанфорте звинуватив месенджери Telegram, WeChat та застосунок для покупок Temu у тому, що вони «пов’язані з іноземними супротивниками» і наказав заборонити їх на урядових пристроях та у всіх державних організаціях з 1 червня. Серед іншого Джанфорте стверджує, що російський уряд використовує Telegram для «моніторингу користувачів та отримання особистої, важливої, конфіденційної інформації»:

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx

— Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023