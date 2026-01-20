Binance відзвітувала за 2025 рік: ринок криптовалют вперше перевищив $4 трлн

Depositphotos

Binance Research опублікувала річний звіт за 2025 рік та окреслила ключові тенденції для криптовалютної індустрії у 2026 році. За підсумками минулого року загальна ринкова капіталізація криптовалют сягнула понад $4 трлн, коливаючись у діапазоні від $2,4 трлн до $4,2 трлн.

Біткоїн досяг нового історичного максимуму, хоча ринок завершив рік зі зниженням приблизно на 7,9%. Рік відзначався високою волатильністю через політику центральних банків, торговельні конфлікти та геополітичні ризики. Біткоїн закріпився як інституційний макроактив із ринковою часткою 58–60%. Спотові ETF США отримали понад $21 млрд чистих притоків, корпоративні та інституційні резерви перевищили 1,1 млн BTC, або 5,5% загальної пропозиції. Хешрейт мережі перевищив 1 ZH/s, складність майнінгу зросла на 36%, активні адреси скоротилися на 16%, кількість транзакцій залишалася нижчою за пікові значення попередніх циклів.

Сегмент Layer 1 показав, що обсяг транзакцій сам по собі не гарантує економічної значущості. Ethereum зберіг лідерство за кількістю розробників і ліквідністю DeFi, проте базовий шар і зниження комісій через роллапи обмежили відносну продуктивність. Solana та BNB Chain змогли конвертувати користувацьку активність і стейблкоїн-розрахунки в реальний дохід; BNB став найуспішнішим великим криптоактивом за рік.

Екосистема L2 Ethereum забезпечила понад 90% транзакцій у мережі, проте активність та дохід концентрувалися у невеликої кількості ролапів — Base, Arbitrum. Валовий дохід провідних протоколів DeFi зріс до $16,2 млрд. Стейблкоїни стали універсальним розрахунковим шаром із капіталізацією понад $305 млрд і середньодобовим обсягом транзакцій $3,54 трлн. Шість нових стейблкоїнів — BUIDL, PYUSD, RLUSD, USD1, USDf та USDtB — перевищили $1 млрд ринкової капіталізації кожен.

Сектор криптоспоживання поступово перейшов до реальних застосувань і інтеграції з глобальними платежами та фінтехом. Frontier Tech 2025 року концентрувався на AI-агентах, on-chain платежах і децентралізованій координації інфраструктури, обробивши понад 100 млн платежів через агентні системи, із сумарним обсягом приблизно $30 млн і понад 1 млн щоденних транзакцій.

На 2026 рік Binance прогнозує “перезавантаження ризику”: синхронне пом’якшення монетарної політики, фіскальні стимули та дерегуляція повинні активізувати інституційні потоки, розвиток PayFi, токенізацію, ринки прогнозів і ІІ-фінсервіси. Подальше зростання буде залежати від ліквідності та реального використання, а не від спекулятивних циклів.

Джерело: Binance