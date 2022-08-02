Cyberpunk: Edgerunners — повноцінний трейлер аніме-серіалу Netflix знайомить з командою головних героїв-найманців

Слідом за коротким (та неймовірним!) тизером Netflix показав повноцінний трейлер Cyberpunk: Edgerunners — майбутнього аніме-серіалу за всесвітом Cyberpunk, створеного студією Trigger (це та сама команда, що подарувала нам такі шедеври як Promare, Little Witch Academia та Kill la Kill).

Аніме-спіноф, що базується на всесвіті гри CD Projekt Red, вперше анонсували у 2020 році, а його реліз як і раніше заплановано на вересень (точна дата поки не повідомляється).

Новий трихвилинний трейлер Cyberpunk: Edgerunners знайомить із шістьма головними героями — Девідом, Мейн, Доріо, Ківі, Пілар і Ребеккою. Важко точно сказати, що саме в ньому відбувається, але виглядає дуже пристойно — у трейлері чітко прослідковується сміливий і яскравий художній стиль Studio Trigger, тож сподіваємося, вона зможе дати нам більш творчий погляд на всесвіт Cyberpunk 2077 від CD Projekt Red.

Трейлер

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Раніше Netflix опублікувала стислий синопсис Cyberpunk: Edgerunners — аніме-серіал розповість історію про вуличного хлопця, який намагається вижити в місті майбутнього Найт-Сіті, одержимому технологіями та модифікаціями тіла. Маючи все, що можна втратити, він вирішує залишитися в живих, ставши грандіозом — найманцем, також відомим як кіберпанк.

Studio Trigger також опублікувала залаштункове відео, яке проливає трішки більше світла на сюжет серіалу — генеральний директор і співзасновник Studio Trigger Масахіко Оцука описує антиутопічний світ, у якому банди чинять опір могутнім корпораціям та підіймаються важливі теми соціальної нерівності та насильства. Історія починається з Девіда, юнака із низьким соціально-економічним статусом, який відвідує елітну школу для дітей багатіїв. Інших подробиць щодо сюжету немає.

Cyberpunk: Edgerunners складається із 10 епізодів тривалістю 30 хвилин кожен. Це чергове і, вочевидь, не останнє поповнення бібліотеки анімаційних серіалів Netflix за іграми, яка невпинно зростає — раніше в онлайн-кінотеатрі вийшли такі гучні релізи, як Castlevania, Dota: Dragon’s Blood, Arcane, The Cuphead Show. Також можна згадати Tekken: Bloodline — аніме, що розповість розширену історію Tekken 3, де головним героєм є Джин Казама, вийде 18 серпня.