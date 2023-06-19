Cybertruck помітили в Новій Зеландії – схоже, довгоочікуваний електричний пікап Tesla готується до останніх зимових випробувань

Понад 1,5 млн клієнтів, які оформили передзамовлення, з нетерпінням чекають на випуск електричного бронепікапа Tesla, прототип якого нещодавно помітили в Новій Зеландії.

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Tesla презентувала Cybertruck у 2019 році та заявила, що електричний пікап вийде на ринок до кінця 2021-го. Однак згодом автовиробник заявив про виробничі труднощі, нестачу батарей та чипів, тому переніс терміни. В останньому офіційному коментарі Tesla щодо графіка звучали слова, що «‎поставки розпочнуться в кінці третього кварталу» – тобто, приблизно в кінці вересня 2023 року. Згодом, Electrek написав, що автовиробник сказав постачальникам бути готовими до випуску Cybertruck наприкінці серпня та виробництва на початку жовтня.

Було багато ознак того, що Tesla просувається до виробництва, включно з деякими зображеннями виробництва на Гігафабриці в Техасі. Ще один хороший знак – поява пікапа в аеропорту Нової Зеландії, де автомобіль вивантажували з літака, ймовірно, для проведення останніх зимових випробувань (Tesla переважно використовує для цього власний полігон на Алясці, але коли в Північній півкулі літо, то компанія прямує на зимові випробування до Нової Зеландії).

Очікується, що Cybertruck добре працюватиме в важких снігових умовах та на заледенілих дорогах завдяки чотирьом двигунам, які приводять у дію систему повного приводу та керування задніми колесами (або керування чотирма колесами).

Раніше кузов Tesla Cybertruck помічали на гігафабриці у Техасі, також з’являлось відео, де бронепікап маневрує всіма чотирма колесами одночасно, та кадри роботи його велетенського склоочисника. А нещодавно прототип Cybertruck помітили у сільській місцевості Техасу – щоправда, застряглим посеред поля.