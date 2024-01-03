Disney вперше з 2016 року поступилась лідерством у прокаті… Universal

24 фільми, у тому числі ‎«Брати Супер Маріо», «‎Оппенгеймер» та «М3ГАН», принесли Universal Pictures загалом $4,907 млрд від продажів квитків та звання найприбутковішої студії 2023-го року.

Лідерство Universal найбільш примітне тим, що вперше із 2016 року з першого місця посунули Disney, яка торік зібрала на $80 млн менше — $4,827 млрд. Студія випустила менше фільмів, ніж головний конкурент (загалом 17) і різницю пояснюють саме цим.

В Disney також наголошують, що у 2023-му мали найбільше представників у світових та національних топах найкасовіших фільмів, хоча забувають згадати, що вперше не потрапили до трійки лідерів — там цьогоріч відзначились «Барбі» Warner Bros. ($1,4 млрд) і фільми Universal «Брати Супер Маріо в кіно» ($1,3 млрд) та «Оппенгеймер» ($950 млн). Також вперше з 2014 року (за винятком уражених пандемією 2020 і 2021 років) жоден із фільмів Disney не перевищив позначку в $1 млрд.

«Вартові Галактики 3» були єдиним явним тріумфом Disney, тоді як серія невдалих сиквелів і римейків («Людина-мураха і Оса: Квантоманія», «Марвели» і «Маєток з привидами») призвела до того, що студія поступилася касовою короною Universal.

І якщо, на перший погляд, результати Disney можуть здатися непоганими, слід згадати, що фільми студії надзвичайно дорогі — як правило, з бюджетом виробництва від $200 до $250 млн — і тому мають високі планки прибутковості (наприклад, «Людина-мураха і Оса: Квантоманія» посів 10 місце в топі найкасовіших фільмів року, але заробив всього $476 млн).

В Universal також були промахи, але не такі болючі. Вампірська комедія «Ренфілд» зібрала всього $26 млн у світі, а анімація «Кракен-дівча на ім’я Рубі» ледь досягла $45 млн. Десятий «Форсаж», який коштував близько $340 млн, ледь окупився із $740 млн, але все одно потрапив у п’ятірку найкасовіших фільмів року.

Warner Bros., яка випустила найкасовіший фільм року «Барбі», опинилися на третьому місці серед найприбутковіших студій — із $3,84 млрд, тоді як Sony і Paramount ще не повідомили про остаточні прибутки, але заробили не менш ніж по $2 млрд кожна. У Sony дещо більша перевага із $2,09 млрд, завдяки таким прем’єрам як «Людина-павук: Крізь Всесвіт», «Праведник 3» і «Наполеон». Тоді як Paramount має $2,03 млрд з такими основними релізами року, як «Місія неможлива: Розплата. Частина перша», «Підземелля та дракони: Честь злодіїв» і «Щенячий патруль: Мегакіно».

Джерело: Variety