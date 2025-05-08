Другий трейлер GTA 6 набрав 475 млн переглядів за добу — вп’ятеро більше за рекорд першого

GTA 6 / Rockstar

Другий трейлер GTA 6 за перші 24 години переглянули понад 475 млн разів на всіх платформах.

Відео від Rockstar не просто «вистрілило» — він, за словами компанії, став найбільшим запуском. Перший трейлер, який вийшов ще у 2023 році, зібрав 93 млн переглядів за той самий період і тоді став найуспішнішим немузичним відео в історії платформи. Але новий ролик вп’ятеро перестрибнув показники — майже пів млрд переглядів лише за добу. Для порівняння: трейлер «Дедпул і Росомаха» свого часу набрав 365 млн, а «Фантастична четвірка: Перші кроки» — трохи більш як 200 млн.

Нові кадри Вайс-Сіті (+ ще 5 головних локацій) та головних персонажів показали, як дефіцит інформації про гру породив більший ажіотаж. Фанати розірвали на шматки не тільки трейлер, де видивлялися PlayStation або бульбашки всередині пляшки пива, а й музику. Пісня Hot Together від The Pointer Sisters, яка звучить у ролику, злетіла на Spotify на +182 000%.

«Grand Theft Auto прорізає попкультуру, як майже нічого інше. Музика була невіддільною частиною серії з самого початку, тож чудово бачити, як і нові, і давні фанати взаємодіють із культовим треком у такий спосіб», – каже Сулінна Онґ, глобальна керівниця редакційного напряму Spotify.

GTA 6 мала вийти у 2025 році, але дату перенесли — тепер реліз запланований на 26 травня 2026 року. Низка інших видавців видихнула, що реліз ігор цього року має більший шанс на успіх, зокрема Death Stranding 2.

Повертаючись до GTA — проєкт офіційно підтвердили ще у 2022-му, але працювати над ним почали значно раніше. За неофіційними оцінками, бюджет гри перевищив $2 млрд. Однак враховуючи, що GTA 5 заробила приблизно $10 млрд з моменту запуску у 2013 році, це інвестиція, яка цілком може окупитися.

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Джерело: The Hollywood Reporter