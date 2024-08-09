ДВЗ вже не торт: електромобілі та PHEV вперше перевищили 50% продажів авто в Китаї

У липні електромобілі та PHEV (гібриди, що підключаються до мережі) склали понад половину продажів автомобілів у Китаї. Це рекордне значення і важлива віха були вперше досягнуті на найбільшому автомобільному ринку світу.

Продажі електромобілів і PHEV (так звана категорія NEV – new energy vehicles) у Китаї у лині зросли на 37% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши рекордних 50,7% від загального обсягу продажів автомобілів. У порівнянні з червнем зростання становить 28,6%, а продажі самих лише електромобілів зросли на 14,4%.

Швидке зростання в Китаї було вражаючим – три роки тому продажі NEV становили лише 7% від загального обсягу продажів автомобілів. Багато в чому такій динаміці допомогли державні стимули.

У липні 2024 року в Китаї було продано 1,73 млн легкових автомобілів (включаючи авто з ДВЗ), що на 3,1% менше, ніж минулого року. Тому, щоб підвищити продажі автомобілів, наприкінці липня уряд Китаю подвоїв грошові стимули для продажів електромобілів до 20 000 юанів ($2785) і зробив їх ретроактивними до квітня.

Крім того, електромобілі звільняються від податку з продажів у розмірі до 30 000 юанів ($4175) у 2024 та 2025 роках. Також існує урядова схема утилізації, яка надається споживачам, що замінюють свої бензинові автомобілі на електромобілі. Вона дозволяє додатково одержувати 20 000 юанів ($2785).

Крім того, деякі міста також послаблюють обмеження на купівлю автомобілів. У липні Пекін оголосив, що збільшить свою квоту ліцензій на електромобілі NEV на 20 000. Це сталося вперше з тих пір, як столиця запровадила сувору квоту на автомобілі у 2011 році, щоб зменшити забруднення повітря та затори.

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Всі ці стимули призводять до зростання попиту саме на електромобілі.

Джерело: electrek