Qualcomm хоче придбати Intel — зараз компанія коштує $90 млрд

Протягом останніх днів виробник мобільних процесорів Qualcomm висловив намір придбати Intel. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Угода з поглинання Intel, ринкова вартість якої становить приблизно $90 млрд, стала можливо через одну з найбільших криз за п’ятдесятирічну історію виробника комп’ютерних процесорів. Джерела зазначають, що угода поки далека від реалізації. Навіть якщо Intel погодиться, угода такого масштабу безсумнівно приверне увагу антимонопольних регуляторів. Щоб завершити угоду, Qualcomm може перепродати активи або частини Intel іншим покупцям.

Акції Intel, колись найдорожчої у світі компанії з виробництва мікросхем, цього року здешевшали приблизно на 60%. Ще у 2020 році ринкова вартість компанії перевищувала $290 млрд. Вартість Qualcomm зараз складає близько $185 млрд, її акції цього року зросли приблизно на 17%. Угода значно розширить горизонти Qualcomm та доповнить її бізнес з мобільних чипів процесорами Intel для ноутбуків та ПК, серверів і вбудованих систем.

Компанія Qualcomm на чолі з Кріштіану Амоном співпрацювала з Intel щодо потенційного виробництва своїх мікросхем на заводах Intel. Але Qualcomm припинила зусилля через технічні причини. Спроба придбання з боку Qualcomm відбувається на тлі більш ніж трирічних зусиль Intel під керівництвом Пета Гелсінгера подолати кризу, які ще не принесли значних результатів. Виробничий підрозділ є збитковим та не отримує багато замовлень клієнтів, окрім самої Intel, відколи Гелсінгер відкрив заводи для сторонніх розробників мікросхем три роки тому.

У серпні, після невтішного квартального звіту, Intel заявила, що планує звільнити тисячі співробітників та призупинити виплату дивідендів у рамках заходів щодо економії коштів. Минулого місяця компанія опублікувала план скорочення витрат більш ніж на $10 млрд у 2025 році та повідомила про збиток у $1,6 млрд за другий квартал у порівнянні з прибутком у $1,5 млрд за цей самий період торік.

Наприкінці серпня директор Ліп-Бу Тан раптово пішов з правління Intel. Його звільнення стало шоком для багатьох, хто вважав його майбутнім лідером частини бізнесу Intel, якщо компанію розділять.

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Раніше цього тижня Intel заявила, що планує відокремлення виробництва мікросхем та відділу з проєктування, призупинить будівництво заводів в Німеччині та Польщі на два роки, а також будівництво заводу у Малайзії, поки попит не відновиться. Ці кроки, включно з досягненням багатомільярдної угоди з виробництва хмарних чипів для Amazon, відбулися після засідання правління Intel на початку вересня, на якому обговорювалася стратегія компанії.

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