Екран Apple MacBook може розтрощити звичайна поштова листівка — виробник каже, що це не баг, а фіча

Андрій Русанов

Справжній кошмар власника Apple MacBook — відкрити пристрій і побачити зіпсований екран. Цього результату вкрай легко досягнути через неуважність.

Тіктокерка classicheidi поділилася відео з наслідками своєї необачності та закликала глядачів вчитися на її помилках. Ролик отримав 886,9 тис. переглядів та став вірусним. Гейді розповіла, що поклала між клавіатурою MacBook та його екраном поштову листівку, котру вона демонструє, і просто закрила кришку.

Результат: більша частина дисплея повністю чорна, а решта складається з кольорових смуг та частини зображення над ними. Дівчина помітила це лише коли знову відкрила ноутбук через деякий час. У іншому відео вона каже, що раніше часто клала між половинками MacBook різні паперові речі та застерегла від цього інших, оскільки помилка може коштувати сотні доларів. Це не перший публічно відомий подібний випадок.

Що ж каже про це Apple? Компанія описала поводження з MacBook у документі технічної підтримки, який цитує TechRadar. Apple прагне зробити пристрій якомога тоншим, а це означає надзвичайно малий прозір між половинками у закритому положенні. Тож будь-яка дрібниця здатна завдати шкоди екрану — навіть листок щільного паперу.

Виробник попереджає, що “залишення будь-яких матеріалів на дисплеї, клавіатурі або підставці для рук може перешкоджати роботі дисплея, коли він закритий, і призвести до його пошкодження”. Компанія радить ретельно прибирати усі сторонні предмети з клавіатури або дисплею перед закриттям.

Apple називає це “жорсткі допуски”, але інженерна освіта автора новини підказує, що допуски — це щось протилежне. Зазвичай це надлишковий запас міцності або інших характеристик пристрою, який забезпечує відсутність ушкоджень під час звичайної експлуатації. У деяких промислових випадках вони можуть сягати кількох або навіть десятків разів.

Вочевидь, у звичайної користувацької техніки допуски не такі великі, але все ж мають гарантувати роботу та відсутність значних ушкоджень під час інтенсивного щоденного використання. Важко сказати, ніби авторка відео зробила щось таке, що виходить за межі звичайного використання пристрою у побуті. Швидше йдеться про недостатню міцність самого MacBook. Як написав один з коментаторів ITC.ua в іншій темі, кнопки клавіатури MacBook можуть відбиватися на екрані, і це навряд комусь приємно споглядати.

