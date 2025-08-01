Електричний Mercedes-AMG GT 2006 року зовні і зсередини: три мотори на понад 1000 кВт

Електричний Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe помітили та сфотографували під час тестування. Завдяки цьому вдалося дізнатися деякі подробиці про майбутній електромобіль. І хоча він тісно пов’язаний з концептом AMG GT XX, серійна версія виглядає значно стриманішою — особливо в салоні.

Замість незвичного штурвала, як у концепті, серійна версія має звичне кругле кермо, яке сильно нагадує те, що використовується в актуальних моделях C-Class Mercedes-Benz. Перед пасажиром поки що натягнуте полотно, але вже видно два великих екрани: один для цифрової панелі приладів, другий для мультимедійної системи. На відміну від «планшетів», що стирчать, як у деяких конкурентів, дисплеї тут інтегровані горизонтально — у стилі сучасного MBUX.

Попри електричну природу авто, у салоні присутній масивний центральний тунель. Поки що невідомо, чи сховали в нього батареї, чи це лише стилістика. Але варто згадати, що концепт AMG GT XX оснащено високопродуктивною батареєю з циліндричними комірками.

Ці комірки мають повноцінне з’єднання всією поверхнею — це знижує внутрішній опір і дозволяє батареї швидко віддавати та приймати енергію. Охолодження організовано на рівні кожного модуля — через прямий контакт елементів з пластиком. Усього в концепті понад 3000 таких елементів, а система працює на базі 800-вольтової архітектури. Це дає змогу використовувати легшу кабельну мережу у порівнянні з 400-вольтовою версією, що в перспективі знижує масу автомобіля.

Щодо дизайну, серійна версія майже копіює концепт GT XX. Передок — гладенький, з глибокими повітрозабірниками й виразним сплітером. Дверні ручки втоплені в кузов, а багатоспицеві колеса взуті в продуктивну гуму від Michelin. Профіль авто гармонійно переходить у динамічну корму з висувним спойлером.

Mercedes обіцяє наднизький коефіцієнт аеродинамічного опору — лише 0,198 у концепті. Для серійного електромобіля AMG GT 4-Door Coupe показник навряд чи збережеться, але 0,20–0,21 — цілком реальні. Це дуже добрий результат для великого чотиридверного купе. Для порівняння, у EQS він теж становить 0,20, а в Audi A6 e-tron — 0,21 у найкращій конфігурації.

Але головна фішка майбутнього електрокара — аксіальні електромотори. У концепті Mercedes встановив три таких двигуни, які разом видають потужність понад 1000 кВт або 1341 к.с. Для порівняння, гібридна версія GT 63 S E PERFORMANCE розвиває 831 к.с., тож електричний варіант суттєво перевершує її навіть за приблизними оцінками.

Світлодіодні фари та ліхтарі мають фірмові візерунки з ефектом «зоряного неба». А сам електричний AMG GT 4-Door Coupe вийде на ринок у статусі конкурента таких моделей, як Porsche Taycan Turbo GT ($239 400) і Lucid Air Sapphire ($249 000). При цьому топова версія бензоелектричного GT 63 S E PERFORMANCE коштує $198 950.

Джерело: autoevolution