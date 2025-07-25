Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість

Mercedes вивела на дороги електромобілі з твердотілими батареями

Найбажаніша технологія в акумуляторах для електромобілів — твердотілі батареї — може з’явитися швидше, ніж очікували. Mercedes-Benz вже вивела на дороги прототипи електромобілів з такими батареями, які здатні подолати понад 1000 км на одному заряді.

Ще на початку року компанія досягла значної віхи: розпочала дорожні випробування першого авто з літієво-металевою твердотілою батареєю. Тестові заїзди проходять у Великій Британії з лютого. Для випробувань використали спеціально модифіковану версію електроседана EQS із новими батареями та іншими вдосконаленнями. Сам акумулятор створили у співпраці з підрозділом Mercedes AMG High-Performance Powertrains — тим самим, що постачає силові агрегати для болідів Формули-1.

Щоб довести технологію до серійного виробництва, Mercedes співпрацює з американською компанією Factorial Energy. У вересні минулого року партнери представили повністю твердотілу батарею під назвою Solstice. Вона обіцяє збільшити запас ходу на 25% порівняно з нинішніми літій-іонними акумуляторами.

Як заявив директор із розробок Mercedes Маркус Шефер, перші серійні електромобілі з твердотілими батареями можуть з’явитися до 2030 року. Виступаючи в Копенгагені, він наголосив, що «ми очікуємо вивести цю технологію в серійне виробництво до кінця десятиліття».

Крім збільшення запасу ходу, Mercedes вважає, що нові батареї дозволять суттєво знизити собівартість електромобілів. У Mercedes і Factorial вирішили використати твердий електроліт на основі сульфідів, який має бути безпечнішим і ефективнішим.

Компанія заявляє, що нові батареї здатні додати до 25% ходу. Наприклад, для моделі Mercedes EQS 450+, яка офіційно має запас ходу до 822 км (за циклом WTLP), це означає можливість проїхати понад 1000 км без підзарядки.

Factorial паралельно співпрацює з іншими великими автовиробниками, зокрема Hyundai та Stellantis, аби впровадити твердотілі батареї в серійні моделі до 2030 року. Свої розробки в цьому напрямку активно просувають також Volkswagen, BMW, Toyota, Nissan і Honda. А лідери ринку, як-от BYD і CATL, уже демонструють технології, наближені до серійного впровадження, включаючи твердотілі та напівтвердотілі акумулятори.

До речі, нещодавно представник MG заявив, що модель MG4 стане першим глобальним масовим електромобілем із напівтвердотілою батареєю. Авто ціною від $11 тис. до $16,5 тис. зможе подолати до 537 км завдяки батареї нового покоління.

Джерело: electrek