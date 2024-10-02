«Електричний штат» — перші кадри постапокаліптичного бойовика Netflix від творців «Месників» (з роботами, Крісом Праттом та Міллі Боббі Браун)

«Електричний штат» екранізує однойменний графічний роман Саймона Столенхага і розповідає про дівчину-сироту, що блукає футуристичним Заходом Америки у компанії з роботом та ексцентричним далекобійником й ветераном війни у пошуках зниклого брата.

«Історія розгортається в 1994 році, після битви між людством і штучним інтелектом, яка закінчилася в нищівному глухому куті. Померлих поховали; автомати іржавіють там, де вони впали. Переможених роботів було вигнано до «зони відчуження» в південно-західній пустелі, а людське суспільство намагається відновитись без допомоги створених ним механічних істот».

Окрім Міллі Боббі Браун та Кріса Пратта, які взяли на себе ролі Мішель та Кітса, до акторського складу фільму «Електричний штат» увійшли зірка оскароносного «Все завжди й водночас» Ке Хуі Куан (доктор Амхерст), Стенлі Туччі (технологічний підприємець Ітан Скейт, який виробляє VR-пристрої, що викликають залежність) та Джанкарло Еспозіто, який зіграв полковника Бредберрі й озвучив одного з роботів-лиходіїв.

Вуді Гарельсон, Дженні Слейт, Біллі Боб Торнтон, Браян Кокс, Ентоні Макі та Джейсон Александер також дали голоси деяким іншим роботизованим персонажам.

Режисують фільм брати Руссо, які зняли фільми про «Месників», тоді як сценарій написали давній автор Marvel Крістофер Маркус та Стівен Макфілі.

Судячи з зображень «Електричний штат», який коштував щонайменше $300 млн, неабияк покладається на CGI, але це й виправдано, оскільки у світі покажуть купу роботизованих персонажів.

«Електричний штат» дебютує на Netflix на початку 2025 року. Для Міллі Боббі Браун — це вже четвертий спільний проєкт зі стримінгом, акторка дебютувала у хітовому серіалі «Дивні дива» в ролі Од, з’явилися у двох фільмах про «Енолу Холмс», а також стрічці «Діва проти біди» (попри суперечливі відгуки фільм входить у десятку найпопулярніших на Netflix).

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Джерело: Vanity Fair