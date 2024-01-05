«Елла та чорний ягуар» ─ сімейна комедія про дружбу дівчинки з ягуаром вийде в прокат 1 лютого

На додачу до «Кіна та Юк: Пухнасті пригоди» українських глядачів чекає ще один пригодницький сімейний фільм, але цього разу вже комедійний ─ «Елла та чорний ягуар». Над його створенням спільно працювали студії Франції та Канади.

Фільм розповідає про Еллу – дівчинку, яка виросла в тропічних лісах Амазонки. Вона живе з Гоуп, милим дитинчам ягуара, яке колись прихистила. Обставини змушують дівчинку переїхати до Нью-Йорка. Однак, дізнавшись, що Гоуп загрожує смертельна небезпека, Елла знову повертається у джунглі, щоб врятувати ягуара.

Фільм «Елла та чорний ягуар» зняв режисер Жиль де Метр («Вовк і лев», «Пригоди Мії і білого лева»). Головні ролі виконали Емілі Бетт Рікардс (серіал «Флеш»), Лумі Поллак, Пол Ґрін, Вейн Бейкер, Келлі Гоуп Тейлор, Лукреціа Піні та інші.

Стрічка «Елла та чорний ягуар» вийде в український прокат з 1 лютого 2024 року у форматі 2D.