Ембер Герд подякувала фанам за «величезну підтримку‎» та «любов» до сиквелу «Аквамена» — попри «‎зменшення» її ролі у фільмі

Акторка опублікувала в соцмережах фото зі знімань фільму «Аквамен і загублене королівство» і написала слова подяки шанувальникам.

Публікація примітна тим, що у 2022 році під час судових баталій з Джонні Деппом Ембер Герд заявляла, що Warner Bros. «‎не хотіли включати її у продовження» через наслідки розлучення. Вона також сказала, що її роль у сиквелі «‎зменшили», а деякі сцени «‎відібрали».

«Після всього цього «Аквамен 2» викликав фурор. Дякую моїм фанатам за величезну підтримку та любов до Мери, яка повернулась до «Аквамена», — написала Герд.

Герд, як і багато інших зірок, таких як Ніколь Кідман та Яг’я Абдул-Матін II, не привертала увагу до фільму — у рекламу потрапили лише головні актори Джейсон Момоа та Патрік Вілсон. З моменту дебюту у грудні «Аквамен і загублене королівство» зібрав всього $85 млн у США та $173 млн у міжнародному прокаті.

Режисер Джеймс Ван заявляв, що сиквел не зосереджуватиметься на Мері та Аквамені — так, як це було у першому фільмі. Натомість перевагу надали стосункам короля Атлантиди з його зведеним братом-лиходієм Ормом Маріусом.

«Я розповідав про це із самого початку», — сказав Ван. «Перший «Аквамен» був подорожжю Артура і Мери. Другим фільм — Артур і Орм. Перший був романтичною пригодницькою стрічкою, тоді як другий — «бромантичною‎».

За кілька тижнів до виходу сиквела, Variety, посилаючись на оприлюднені записки психотерапевта Герд, написав, що акторка скаржилась на те, що Момоа нібито з’являвся п’яним на знімальному майданчику, вдягався як Джонні Депп і домагався того, шоб її прибрали з фільму. Акторка також стверджувала, що не відчувала підтримки Вана під час знімань.