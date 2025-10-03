Новини Ігри 03.10.2025 comment views icon

Фанат переніс Skyrim на Unreal Engine 5 — демоверсія доступна для завантаження

Маргарита Юзяк

The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition / Bethesda

The Elder Scrolls 5: Skyrim отримала новий подих — моддер переніс мапу гри на Unreal Engine 5.6 і виклав безплатну демоверсію, яку вже можна завантажити.

Не подумайте, що користувач Грег Култард зробив рімейк чи ремастер, як-от купу років роблять Skyblivion або Morrowind “на стероїдах”. Демо не додає сюжетних квестів, бойової системи чи нових механік. Вірніше сказати, що це концепт, який дозволяє досліджувати знайомий світ Skyrim на новому рушії. Моддер не намагався зробити гру красивішою — йому просто було цікаво, чи вдасться перенести її світ на Unreal Engine 5. І власне дослідити як все виглядатиме в новому оточенні.

Демоверсія використовує ресурси з оригінального Skyrim і повністю відтворює її карту. Хоча не було спроб зробити гру красивішою, дрібні покращення помітні. Головне тут — можливість просто погуляти знайомими місцями, але вже на Unreal Engine 5. Битися з вовками, фалмерами чи іншими не вийде, бо тут немає геймплею як такого. Це просто “технічна прогулянка” по улюбленому світу.

Фанат переніс Skyrim на Unreal Engine 5 — демоверсія доступна для завантаження
Скриншот з демонстрації Skyrim на Unreal Engine 5

Демо вже доступне для завантаження. А для тих, хто хоче просто подивитися на Skyrim з Unreal Engine 5, прикріпляємо відео.

Крім того, наразі Bethesda займається тим, що планує випустити фізичне видання ремастеру Oblivion, де не всі отримають диски. А інша гра — Fallout 76 — незабаром отримає безплатне доповнення, яке принесе персонажа з серіалу Amazon. Реліз відбудеться прямо перед прем’єрою другого сезону. 

Джерело: DSOGaming

