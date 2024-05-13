Філ Спенсер пройшов квест «Офіцер на палубі» у Fallout 76 — і готує ядерну відповідь за знищене поселення у грі

Гравець у Fallout 76 знищив ядерним вибухом табір голови Xbox після закриття кількох ігрових студій, і Філ Спенсер, схоже, прагне задати удар у відповідь. Спенсер є активним гравцем, і не дасть бомбити себе просто так: повідомляється, що він пройшов необхідний квест, щоб отримати можливість помсти кривднику.

Квест «Офіцер на палубі» необхідний, щоб отримати доступ до ядерної зброї, яку можна спрямувати до вибраного місця на карті. Це один з останніх квестів в основній сюжетній лінійці, щоб дійти до нього потрібно багато чого зробити. Проходження однозначно свідчить про намір Філа помститися, тож @real1090jake може начуватися.

Тим часом гравці Fallout 76 збираються продовжити знищення ігрового табору Філа Спенсера. Його ігровий нік P3 добре відомий, він навіть писав у Твіттері, що це прізвисько з його юності. Після того, як Microsoft почала закривати студії, багато гравців звинуватили генерального директора в цьому рішенні. Коли був знищений табір Спенсера, вони святкували, а дехто намагається це повторити.

Щоб запускати ядерну зброю у Fallout 76 потрібно знайти фрагменти коду ядерного бункера, які генерується випадково. Потім гравцям потрібно отримати доступ до бункерів, що дуже важко, оскільки лише високопоставлені генерали можуть користуватися ліфтом до сховища. Третій компонент — знайти шлях до кімнати управління, долаючи потужний опір.

Втім, точно не відомо, чи було закриття студій рішенням саме Філа Спенсера. Цікаво також, що початкова атака не була розпочата саме через закриття студій. Гравець розповів, що планував зробити це тижнями, але час його вчинку надихнув розчарованих фанатів продовжувати атаку на знак протесту.

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Джерела: GameRant, ComicBook