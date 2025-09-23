Фільм "Месники: Судний день" розкрив костюми 28 персонажів, включно з Тором і "класичним дизайном" Людей Ікс

Роберт Дауні-молодший в образі Доктора Дума для фільму "Месники: Судний день"

Новий витік інформації про “Месники: Судний день” пропонує перший погляд на дизайни 28 персонажів — усе завдяки мерчу, який отримали представники продюсерської команди.

На зображенні зліва та вниз можна побачити головного лиходія фільму Доктора Дума у виконанні Роберта Дауні-молодшого, образ якого вперше був помічений на маркетинговому заході Disney в Китаї; далі ми бачимо Тора Кріса Хемсворта, з короткою стрижкою в стилі “Раґнарок” і золотими наплечниками; а також Капітана Америку Ентоні Макі й Людину-Мураху Пола Радда з відносно знайомими образами.

AVENGERS: DOOMSDAY promo art featuring first look at the X-Men’s costumes 👀 pic.twitter.com/ESHQaoSXLt — Ben Geskin (@BenGeskin) September 21, 2025

“Фантастична четвірка” перебуває в другому рядку — тепер у нових куртках (в космосі, очевидно, прохолодніше). Є тут Бакі Барнс (Себастіан Стен), Шурі або ж тепер Чорна Пантера (Летиція Райт), Шан-Чі (Сіму Лю) та Локі (Том Гіддлстон), поряд з двома представниками “Нових Месників” — Єленою Бєловою Флоренс П’ю та Червоним Вартовим Девіда Гарбора, які не зазнали критичних зовнішніх змін.

Далі цікавіше: дещо королівський вигляд М’Баку (Вінстон Дюк), чий костюм змусив фанів задатися питанням, чи не є він тепер новим королем Ваканди; а також Намор (Теноч Уерта) в костюмі з коміром, який, здається, натхненний його появою в коміксах Marvel. Люди Ікс лишили свій класичний дизайн з новою появою Магнето (Ієн Маккеллан) у червоній мантії; Гамбітом (Ченнінг Татум), який лишив костюм, подібний образу в “Дедпул і Росомаха”), Містік (Ребека Ромейн), яка для різноманітності може носити одяг; а також Чарльзом Ксав’єром (Патрік Стюарт). Завершує перелік єдиний актор, чия особистість нам невідома — маленька дитина, яка зараз грає Франкліна Річардса, сина Ріда та Сью.

З появою зображення, фани почали дискутувати щодо того, які персонажі не входять до вищезгаданого списку. Тут немає жодної людини, яка б не була частиною великої презентації Marvel зі стільцями — і, можливо, це зроблено навмисно, щоб обмежити вплив витоків. Поки “Месники: Судний день” лишає нас без Стіва Роджерса (Кріс Еванс), Халка (Марк Руффало), Доктора Стренджа (Бенедикт Камбербетч) та Капітана Марвел (Брі Ларсон).

Основні зйомки фільму “Месники: Судний день” вже завершилися, але, з чуток, сценарій ще не набув остаточної форми — тож попереду дозйомки, перезйомки й навіть, за потреби переробки в касті на другому етапі виробництва, який стартує у січні.

Про сюжет “Судного дня” поки що майже нічого не відомо, хоча Каммінг натякнув, що Люди Ікс та Фантастична четвірка зійдуться в бою, як і Доктор Дум та Гамбіт, зі слів Ченніга Татума.

Реліз попередньо запланований на 18 грудня 2026 року.

Джерело: IGN, Word of Reel