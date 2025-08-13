Фільм жахів "Зброя" отримає приквел про тітку Гледіс та історію "зародження хаосу", — THR

Тітка Гледіс у фільмі "Зброя"

Один із найбільш моторошних персонажів фільму жахів “Зброя” може отримати приквел з історією походження.

У статті присутні спойлери до фільму “Зброя” (попередньо приховані в тексті).

Згідно з The Hollywood Reporter, Warner Bros. та New Line ведуть перемовини з режисером Заком Креггером щодо створення приквелу до хітового фільму жахів “Зброя”. Він дослідить історію зародження хаосу в момент, коли батьки Алекса взялись доглядати за кволою жінкою на ім’я Гледіс Ліллі.

“Зброя” продемонструвала нам, що Гледіс (Еммі Мадіган) використовує чорну магію для зомбування родини та інших мешканців Мейбрука, аби живитись їхньою енергією та ставати сильнішою. Однак попри те, що фільм структуровано на кшталт антології, де кожен розділ зосереджений на окремому персонажі, нам ніколи не показують історію очима Гледіс, або що важливіше — звідки вона взялася.

Наразі відомо, що такий елемент для фільму все ж передбачався, але його скоротили через обмеження хронометражу. Вважається, що потенційний приквел розширить історію, але жодних офіційних заяв про виробництво чи укладання угод не було. До того ж Креггер буде дуже зайнятим найближчим часом з екранізацією нової “Оселі зла” з Остіном Абрамсом.

“Зброя” вже транслюється в кінотеатрах і мала досить потужний старт у США, посунувши з лідерської позиції “Фантастичну четвірку” Marvel. Не підкачали й оцінки, де творіння Креггера стартувало з ідеальних 100% на Rotten Tomatoes й не так багато втратило, коли загальна кількість рецензій дійшла до 237.

Сюжет фільму, нагадаємо, зосереджений навколо кількох взаємопов’язаних історій, включно із таємничим зникненням дітей посеред ночі. Головні ролі взяли на себе зірки Marvel — Джош Бролін, Бенедикт Вонг та Джулія Гарнер (нова версія Срібного Серфера у «Фантастичній четвірці), яка зіграла вчительку, що втрачає цілий клас. З рецензією ITC можна ознайомитись за посиланням нижче.