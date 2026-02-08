Реальна ціна батареї iPhone 17 Pro в 10 разів менша, ніж стягує Apple за заміну

Depositphotos

Феноменальні націнки Apple на заміну акумуляторів можуть шокувати. Акумулятор у iPhone 17 Pro Max коштує всього $12, а Apple бере $119 за його заміну. Принаймні, так стверджують постійні користувачі.





Те, що Apple може використовувати свій масштаб і економію від великого виробництва для того, щоб домовлятися про відносно прийнятну ціну на батареї iPhone, сьогодні нікого не здивуєш. У дописі на X про недоліки кремній-вуглецевих батарей інсайдер Schrödinger поділився цікавою інформацією: батарея ємністю 5 088 мА·год для iPhone 17 Pro Max насправді коштує Apple $12, тоді як кремній-вуглецева батарея на 6 000 мА·год зазвичай коштує $18, але має значно менші габарити.

“Кремній-вуглецеві батареї ще не готові для масових брендів. Я кажу це знову і знову — ті люди на Twitter, які нібито “розбираються в технологіях”, насправді нічого не знають. Батарея Apple на 5088 мА·год коштує $12, а 6000 мА·год батарея, менша за неї, коштує $18. Ви справді думаєте, що справа в економії витрат?”, — пише Schrödinger.

Якщо не заглиблюватися у плюси й мінуси кремній-вуглецевих батарей у цій публікації, ці оцінки вартості, якщо вони точні, демонструють надзвичайно високі націнки, які Apple отримує на заміні батарей. Наприкінці жовтня 2025 року Apple офіційно опублікувала ціни на запчастини для серії iPhone 17. Користувачі можуть придбати такі запчастини для iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max у магазині Self-Service Repair Store:

Акумулятор — $119

Заднє скло — $159

Фронтальна камера — $199

Корпус із батареєю — $299

Дисплей iPhone 17 Pro — $329

Дисплей iPhone 17 Pro Max — $379

Виходячи з ціни $119 за заміну батареї, Apple отримує $100 прибутку, або 89 % маржі на кожній заміні батареї iPhone 17 Pro Max, якщо оцінка Schrödinger точна. Навіть враховуючи менший ефект масштабу при заміні батарей, це неймовірно високий прибуток, який можна вважати відвертим завищенням ціни.





Втім, інші користувачі у коментарях пояснюють надвисоку ціну заміни батареї складністю процесу:

“Це дуже точна робота, бо телефон потрібно відкривати спеціальними інструментами. Якби це було так просто, люди б купували батарею і міняли її самі. Одного разу мені треба було замінити екран у моєму Samsung. Робота та сам екран обійшлися мені в $350. Але коли телефон відкрили, вони зателефонували і запитали, чи хочу я замінити батарею, бо вона почала роздуватися. Батарея коштувала $20. Вона була дешевшою, бо телефон вже був розібраний”, — пише юзер з ніком SkinnyElephant.

З позитивного боку, iPhone 17 Pro Max нещодавно став переможцем у широкому тестуванні батарей від CNET, у якому змагалися 35 смартфонів. Базовий iPhone 17 та OnePlus 15 посіли друге місце, що було несподіваним, враховуючи, що батарея базового iPhone 17 на 49,4 % менша за батарею OnePlus 15 — це підтверджує оптимізацію Apple на рівні ОС. Тож можна стверджувати, що користувачі все ж отримують “вартість за свої гроші”, навіть якщо Apple встановлює високі націнки на свої батареї.

