Funko Pop заспойлерили 2 сезон "Фолаут" фігурками нового Цезаря та Хауса

Фолаут / Prime Video

Funko продовжила свою давню традицію спойлерів до фільмів та шоу, на цей раз розкривши одразу два ключові сюжетні моменти у другому сезоні “Фолаут”.

У новині присутні спойлери до другого сезону серіалу “Фолаут”.

Компанія, відома своїми фігурками за мотивами популярних франшиз, запустила нову лінійку до другого сезону “Фолаут”. Знімки, що поширюють в інтернеті, показують персонажа Маколея Калкіна та містера Хауса Джастіна Теру. Здавалося б і що тут такого? Якби не два моменти: перший полягає в тому, що Funko Pop Калкіна показує його як Цезаря, хоча глядачам він перш за все знайомий як Ланій.

В третьому епізоді другого сезону “Фолаут” нам відомо, що Едвард “Цезар” Селлоу мертвий. У Fallout: New Vegas, якщо гравець дозволить цьому персонажу померти, Ланій стане новим Цезарем, однак станом на четвертий епізод і появу в той самий час зображень фігурок цього ще не сталося. Скоріше за все, творці приберегли це розкриття на подальші серії.

Щодо Хауса, то фігурка демонструє персонажа з платиновою фішкою з Fallout: New Vegas, яка у грі виступає ключем до контролю (або анексії, як це називають фракції) над усім Новим Вегасом. Це пристрій зберігання даних, який дозволяє Хаусу покращувати Сек’юритрон та зброю й має вирішальне значення для різних кінцівок гри.

Другий сезон “Фолаут” продовжує історію жительки Сховища 33 Люсі Маклін, яка блукає Пусткою в супроводі Гуля (Волтон Гоггінс) у пошуках свого батька Хенка (Кайл Маклаклен). Епізоди виходять на Prime Video по одному щовівторка, на цей час для перегляду доступні п’ять. Раніше стало відомо, що зйомки третього сезону стартують достроково.

Джерело: Games Radar