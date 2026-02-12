Геніально чи rug pull? Караоке-реклама криптобіржі Coinbase з Backstreet Boys стала найгучнішим криптоспотом Супербоула

Photo: The Block

Як і більшість рекламних роликів на Супербоулі, останній спот Coinbase зустрівся зі змішаними реакціями: захоплення та осуд. Реклама Coinbase була єдиною рекламою, присвяченою криптовалютам, що транслювалася під час гри, і стала самою обговорюваною.





За даними Adweek, 30-секундний рекламний ролик під час трансляції цьогорічної гри на NBC коштували приблизно $8 млн ще минулого липня. Coinbase показала фактично 60-секундний караоке-спот із піснею “Everybody” від Backstreet Boys. Тексти хіта 1997 року були показані на яскравому блакитному тлі на екрані, а два останні кадри завершувалися словами “Coinbase”, за якими йшло “Crypto. For Everybody”.

“Сміливо, захопливо і без жодних вибачень за те, що це Coinbase. Так ми прориваємося крізь шум і повідомляємо новим людям про можливості криптовалюти”, — написала у Х Емілі Чой, президентка та операційна директорка Coinbase.

Спот нагадував рекламу Coinbase на Супербоулі 2022 року, коли глядачам пропонували просканувати загадковий плаваючий QR-код. Реклама цього року знову залучила глядачів за допомогою караоке.

“Ось чому реклама Coinbase була геніальною. Її запам’ятають, нормальні глядачі співали та танцювали! Достатньо суперечлива, щоб розділити думки та змусити весь TL обговорювати її, водночас весела та невинна”, — заявив керівник криптомаркетингу Сем Дженкс у пості на X.

У відео, яким Дженкс поділився, група жінок співає пісню, а потім сміється, коли з’являється назва Coinbase. В іншому відео, серед подібної групи глядачів гри, один чоловік показав середній палець під час фінального кадру.

“Як вся кімната вибухнула стогоном і криками ‘f**k you’ у кінці реклами Backstreet Boys для Coinbase”, — поділився репортер Axios у X.

Втім, дехто був різкішим у висловлюваннях.

“Реклама Coinbase була ідеальним мікрокосмом того, чому всі ненавидять криптовалюту. Взяли щось універсально улюблене, наклеїли на нього “crypto” і молилися, щоб емоційне захоплення спрацювало. Класична схема bait-and-switch, саме те, чого роздрібний ринок очікує від крипти”, — сказав AJC, менеджер з корпоративних досліджень у Messari.

Чемпіонат NFL — це телетрансляція, яку щороку дивляться найбільше, понад 100 мільйонів глядачів. Реклама Coinbase була єдиною крипто-рекламою під час гри. Ролик також транслювався наживо на Таймс-сквер у Нью-Йорку та на Exosphere сфери в Лас-Вегасі. Генеральний директор Coinbase Браян Армстронг, не дивно, був у захваті від реклами своєї компанії.

“Більшість людей дивляться рекламу лише наполовину. Потрібно щось унікальне, щоб прорватися крізь шум. Перетворити понад 100 мільйонів екранів на караоке, щоб увесь США (і багато людей по всьому світу) співали в унісон, — це протиотрута від поляризації і просто весело. Кожен заслуговує на економічну свободу”, — написав Армстронг у X.

Частину слави спотів Coinbase у стилі Backstreet Boys могла перехопити T‑Mobile, яка зібрала всю групу для джинглу “Tell Me Why”. Але реклама Coinbase на Супербоулі, незалежно від суперечливих реакцій, стала предметом бурного хайпу у соцмережах.





Джерело: The Block