Новини Ігри 03.06.2024 о 10:10 comment views icon

Екранізація Ghost of Tsushima від Чада Стагелські, ймовірно, отримала першого актора — і це Хіроюкі Санада з серіалу «Сьоґун»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Екранізація Ghost of Tsushima від Чада Стагелські, ймовірно, отримала першого актора — і це Хіроюкі Санада з серіалу «Сьоґун»

PlayStation оголосила про кіноадаптацію Ghost of Tsushima у 2021 році, заявивши, що над фільмом працюватиме режисер франшизи «Джон Вік» Чад Стагелські.

Відтоді жодних великих оголошень, пов’язаних з проєктом не було — до сьогоднішніх днів, коли з’явилась інформація (через інсайдера Деніела Ріхтмана), що Хіроюкі Санада з серіалу «Сьоґун» веде перемовини про одну з головних ролей в екранізації Ghost of Tsushima.

Наразі невідомо, кого саме зіграє Санада, однак шанувальники припускають, що один з потенційних варіантів — Лорд Шимура, дядько головного героя Джіна Сакаї, який відіграватиме ключову роль у подіях історії. Хіроюкі Санада вже працював з Чадом Стагелські у фільмі «Джон Вік 4» 2023 року —  і, зважаючи на успішну співпрацю, чутки можуть бути цілком виправданими.

Найближчим часом Санада збирається повторити свою роль Скорпіона у фільмі Mortal Kombat 2, що має вийти в кінотеатрах у 2025 році. Цього ж року актор отримав широке визнання завдяки ролі Йоші Торанага в серіал FX «Сьоґун», який наразі подовжили одразу на два сезони.

Щодо екранізації Ghost of Tsushima, то наразі PlayStation Productions не запропонувала жодних потенційних дат випуску. Торік у листопаді Стагелські заявляв, що сценарій фільму написаний, а команда «готова до роботи‎», а до цього зазначав, що екранізація вийде із японським акторським складом та японською мовою, й висловлював сподівання, що вона перевершить візуальні ефекти оригінальної гри.

Очікується, що у розробці перебуває й продовження гри. Ghost of Tsushima дебютувала у 2020 році як ексклюзив для PS4, а два тижні тому нарешті вийшла на ПК — гра стала найпопулярнішою одноосібною грою PS в Steam з піком онлайну в 77 тисяч.

Англійська для початківців від Englishdom.
Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику.
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Ghost of Tsushima ─ це гра з відкритим світом в жанрі action-adventure, дія якої відбувається у 1274 році, під час першого монгольського вторгнення в Японію, коли острів Цусіма був захоплений і зруйнований Монгольською імперією. Головний герой ─ японський самурай, на ім’я Дзін Сакай ─ сам дає бій переважаючим силам монголів, спираючись на старі самурайські традиції та незвичайні методи боротьби. Гравець може вільно пересуватися островом та досліджувати різноманітні локації.


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