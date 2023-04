Google Authenticator не використовує наскрізне шифрування під час хмарної синхронізації. Компанія обіцяє додати його у майбутньому

Кілька днів тому компанія Google додала хмарну синхронізацію акаунтів у сервіс Google Authenticator. Тоді повідомлялося, що хмарна синхронізація може знизити загальний рівень безпеки, якщо зловмисник зможе зламати обліковий запис користувача. Але виявилось, що це не єдина загроза безпеці.

У Mysk провели дослідження безпеки та виявили, що конфіденційні одноразові коди доступу, що синхронізуються з хмарою, не зашифровані наскрізним шифруванням, це робить їх потенційно вразливими для зловмисників.

Секрети – це термін, який використовується для позначення приватних частин інформації, які діють як ключі для розблокування захищених ресурсів чи конфіденційної інформації; у цьому разі одноразові паролі.

Google has just updated its 2FA Authenticator app and added a much-needed feature: the ability to sync secrets across devices.

TL;DR: Don’t turn it on.

The new update allows users to sign in with their Google Account and sync 2FA secrets across their iOS and Android devices.… pic.twitter.com/a8hhelupZR

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) April 26, 2023