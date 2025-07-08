Новини Софт 08.07.2025 о 16:31 comment views icon

Тест «чистої» та «брудної» Windows 11 в іграх дав неочікуваний результат

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Андрій Русанов

Автор сайту

Тест «чистої» та «брудної» Windows 11 в іграх дав неочікуваний результат
Миття брудних вікон / Depositphotos

Поширеною є думка, що в «чистій» інсталяції Windows 11 ігри працюватимуть краще, ніж у використовуваній довгий час. Обидві перевірили у програмах, тестах та іграх.

Користувачі іноді вдаються до перевстановлення або скидання Windows у надії на покращення продуктивності. Ідея полягає в тому, що усілякий кеш, накопичення файлового сміття та якісь налаштування з часом починають стримувати продуктивність операційної системи. Сайт PCWorld перевірив цю думку у тестах.

Adobe Photoshop на AMD Ryzen 9950X3D (16 ядер) та 9800X3D (8 ядер) показав перший сюрприз. «Чиста» система 9950X3D була швидшою, але «брудна» 9800X3D показала кращі результати. Втім, різниця була у межах похибки.

«Чисті» системи показали кращі результати у Cinebench та Blender, для деяких програм вони можуть бути кращим вибором. Але різниця знов була невелика. Загалом в неігрових тестах, за словами авторів, вона не перевищувала 3%.

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А от в іграх нові та використані інсталяції Windows 11… іноді радикально мінялися місцями. Але іноді перевага все ж була на боці чистого ПК.

«Вбудований бенчмарк Cyberpunk 2077 показав покращення на 2,5% на оновленій машині, з 1% на мінімальних значень. Але як тільки ви збільшуєте візуальні налаштування з трасуванням шляху, щоб по-справжньому навантажити відеокарту, знову ж таки, «брудна» машина показала крихітну перевагу над новою. Вона наближається до межі похибки для багатьох із цих тестів. Але F1 2024 та Rainbow Six Siege показали разючі покращення на новій машині».

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То чи підтвердило дослідження перевагу «чистої» системи? «Коротко кажучи, відповідь — ні». Останніми роками різниця фактично зникла — ймовірно, через зростання потужностей ПК, 10-15 років тому вона точно була більш помітною. Також слід зауважити, що в тесті брали участь досить потужні комп’ютери, а на слабших, не виключено, ефект був би помітнішим.

Джерела: PCWorld, Neowin

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