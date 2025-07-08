Тест «чистої» та «брудної» Windows 11 в іграх дав неочікуваний результат

Миття брудних вікон / Depositphotos

Поширеною є думка, що в «чистій» інсталяції Windows 11 ігри працюватимуть краще, ніж у використовуваній довгий час. Обидві перевірили у програмах, тестах та іграх.

Користувачі іноді вдаються до перевстановлення або скидання Windows у надії на покращення продуктивності. Ідея полягає в тому, що усілякий кеш, накопичення файлового сміття та якісь налаштування з часом починають стримувати продуктивність операційної системи. Сайт PCWorld перевірив цю думку у тестах.

Adobe Photoshop на AMD Ryzen 9950X3D (16 ядер) та 9800X3D (8 ядер) показав перший сюрприз. «Чиста» система 9950X3D була швидшою, але «брудна» 9800X3D показала кращі результати. Втім, різниця була у межах похибки.

«Чисті» системи показали кращі результати у Cinebench та Blender, для деяких програм вони можуть бути кращим вибором. Але різниця знов була невелика. Загалом в неігрових тестах, за словами авторів, вона не перевищувала 3%.

А от в іграх нові та використані інсталяції Windows 11… іноді радикально мінялися місцями. Але іноді перевага все ж була на боці чистого ПК.

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«Вбудований бенчмарк Cyberpunk 2077 показав покращення на 2,5% на оновленій машині, з 1% на мінімальних значень. Але як тільки ви збільшуєте візуальні налаштування з трасуванням шляху, щоб по-справжньому навантажити відеокарту, знову ж таки, «брудна» машина показала крихітну перевагу над новою. Вона наближається до межі похибки для багатьох із цих тестів. Але F1 2024 та Rainbow Six Siege показали разючі покращення на новій машині».

То чи підтвердило дослідження перевагу «чистої» системи? «Коротко кажучи, відповідь — ні». Останніми роками різниця фактично зникла — ймовірно, через зростання потужностей ПК, 10-15 років тому вона точно була більш помітною. Також слід зауважити, що в тесті брали участь досить потужні комп’ютери, а на слабших, не виключено, ефект був би помітнішим.

Джерела: PCWorld, Neowin