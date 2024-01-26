Новини Софт 26.01.2024 о 17:18 comment views icon

Google готує нативну версію Chrome для Windows on Arm

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Зважаючи на все, Google готує спеціальну версію свого браузера Chrome для платформи Windows on Arm. Користувач X (раніше Twitter) Педро Хусто помітив нативну версію браузера для Arm-пристроїв з Windows 11 в останніх збірках Chrome у каналі Canary.

Реліз версії Chrome Canary для Windows on Arm став своєрідним сюрпризом. Хоча Microsoft вже давно пропонує версію свого браузера Edge для Arm, яка також заснована на Chromium, Google до цього тижня не показувала жодних ознак підтримки Windows on Arm. Сьогодні Windows-пристроям, що працюють на нових чипах Qualcomm Snapdragon, доводиться запускати Chrome в режимі емуляції, що призводить до низької продуктивності.

Різниця між версією Edge ARM64 та звичайною версією Chrome x86, які працюють на пристрої Windows on Arm, є значною. Нативна версія Edge на Arm-пристроях працює так само, як і на будь-якому іншому комп’ютері із процесором Intel. Але в Chrome на Windows on Arm помітні сповільнення та проблеми з продуктивністю.

Google вже давно підтримує Arm-процесори в ноутбуках Chromebook та пропонує ChromeOS, оптимізовану для чипів Qualcomm. Microsoft спромоглася випустити власну версію Edge для ARM64, оскільки для створення нового браузера компанія використовувала базову версію Chromium без системи управління цифровими правами (DRM) Google Widevine. Інші розробники браузерів, які використовують Chromium, дотримуються DRM від Google, тому вибір нативного Arm-браузера для Windows фактично був обмежений тільки Edge. Тепер ситуація зміниться.

Джерело: The Verge

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Безплатні марафони, щоденник прогресу та винагороди. Як зробити вивчення англійської звичкою: 8 порад
Ця технологія встановлює новий рівень швидкості. Як працює XG PON Інтернет від одеського провайдера Westelecom
Менеджер lead generation працює віддалено та має від $700. Безплатний майстер-клас для новачків

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати