Гра почалась: на Netflix вийшов третій сезон "Аліси в Прикордонні"

Відсьогодні на Netflix транслюється третій і фінальний сезон “Аліси в Прикордонні” — найпопулярнішого японського шоу на платформі, яке в дечому нагадує і навіть перевершує хітову “Гру в кальмара”.

Для перегляду доступні одразу всі 7 епізодів, тривалістю від 55 до 76 хвилин у фіналі. Як і в випадку з двома попередніми сезонами, українського дубляжу немає, але доступні субтитри.

“Аліса в Прикордонні” — це науково-фантастичний серіал, що переносить групу людей в паралельний всесвіт. Там вони мають грати й перемагати в різноманітних іграх, аби лишитися живим. Наприкінці другого головний дует учасників Арісу (Кенто Ямадзакі) та Усагі (Тао Цучія) зрештою зміг повернутись додому. Здавалось, до мирного життя — аж доки в кадрі не з’являється фінальна карта Джокер. Усім попереднім змаганням у грі відповідала карта окремого рівня і масті, тож ця натякає на останнє і найскладніше випробування.

Свої ролі в третьому сезоні повторили Хаято Ісомура (Сунато Банда), Аяоа Мійоші (Енн) та Кацуя Майгума (Окі Яба). Однак до перегляду незрозуміло, чи повернувся до шоу один з найяскравіших персонажів — хитрий і таємничий гравець Чішія Шунтаро (Ніджіро Муракамі). Серед основних новачків тут Кенто Каку (Акіра Нішікіяма в серіалі Like a Dragon: Yakuza), який втілив роль Рюдзі — чоловіка, який досліджує потойбічне життя та стає провідником Усагі у смертельний ігровий світ.

Серіал “Аліса в Прикордонні” стартував на Netflix у 2020 році й закріпив за собою звання найпопулярнішого японського шоу на платформі. Перший сезон має 82% від критиків та 91% від глядачів на Rotten Tomatoes, в другого — 91% і 90% відповідно.

Третій ще немає загальної оцінки на сайтах-агрегаторах рецензій, але деякі видання вже оприлюднили свої огляди. Якщо їх підсумувати, то продовження стартувало досить вдало, запропонувавши кілька видовищних нових ігор з використання великої кількості спецефектів, хоча наприкінці серіалу нібито не вдалось “впоратись зі своїм масштабом” — зі слів Collider, із повторенням помилки “Гри престолів”. 

