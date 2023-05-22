Хмарний геймінг Boosteroid з 1 червня отримає перші ПК-ігри Microsoft Xbox — Deathloop, Gears 5, Grounded і Pentiment

Передплатники Boosteroid вже незабаром отримають доступ до комп’ютерних ігор Microsoft Xbox.

Курс Стратегічний маркетинг Від хаосу до системного маркетингу разом із B2C-директоркою у Kyivstar Цікаво

З 1 червня на сервісі хмарного геймінгу буде доступна перша партія з чотирьох ігор — це Deathloop, Gears 5, Grounded і Pentiment, а пізніше з’явиться підтримка ігор, придбаних у Microsoft Store. Це передбачено умовами 10-річної угоди, яку корпорація раніше уклала з Boosteroid, а також Nvidia, Ubitus та Nintendo, щоб заспокоїти регуляторів в угоді з придбання Activision Blizzard.

Команда Boosteroid, яка з 2017 року займається розробкою програмного забезпечення, базується в Україні. Нещодавно кількість користувачів на сервісі перевищила 4 мільйони — тепер це фактично найбільший незалежний постачальник хмарних ігор у світі. Сервіс пропонує хмарну трансляцію ігор як через веббраузер, так і через спеціальні програми, зокрема для Windows, Linux, Android, Android TV і macOS. Крім самої України, Boosteroid обслуговує геймерів у США, Великій Британії та країнах Європейського Союзу.