Хоакін Фенікс зводить себе з розуму у трейлері “Бо боїться”/ Beau Is Afraid — сюрреалістичного горору від режисера “Сонцестояння” Арі Астера

У фільмі “Бо боїться”/ Beau Is Afraid Хоакін Фенікс грає успішного підприємця, який травмований стосунками із владною матір’ю і після її смерті розпочинає шлях додому, стикаючись із “сюрреалыстичними загрозами”.

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Судячи з трейлеру “Бо боїться”/ Beau Is Afraid знаходиться десь на межі між фільмом жахів та інді-пригодницьким фільмом. Перший кадр захоплює тривожний момент з дитинства головного героя та складні стосунки з його матір’ю. Надалі відео, що супроводжується ритмічною піснею 80-х “Goodbye Stranger” від Supertramp, показує Бо, який вже втратив матір та бореться з кошмарами. Глядачам кажуть, що саме “з найтемніших страхів героя народжується найбільша пригода”.

Крім Фенікса, у фільмі з’являться Натан Лейн (“Вбивства в одній будівлі”), Патті ЛуПоун (“Американська історія жахів”), Емі Раян (“Офіс), Кайлі Роджерс, Паркер Поузі, Стівен МакКінлі Гендерсон, Гейлі Сквайрс, Майкл Гандольфіні, Зої Лістер-Джонс і Річард Кайнд.

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Хоакін Фенікс, який отримав “Оскар” за кращу чоловічу роль у фільмі Тодда Філліпса 2019 року “Джокер”, також знову зіграє Артура Флека у сиквелі “Джокер: Божевілля на двох”, де йому компанію складе Леді Гага.

“Бо боїться”/ Beau Is Afraid, робоча назва якого раніше звучала як “Бульвар розчарування” / Disappointment Blvd — третя спільна робота режисера Арі Астера з компанією A24, яка слідує за фільмами жахів “Спадковість” та “Сонцестояння”, які вийшли у 2018 і 2019 роках відповідно.

Сценарій до “Бо боїться”/ Beau Is Afraid Астер написав разом з Ларсом Кнудсеном. Прем’єра фільму запланована на 21 квітня 2023 року.