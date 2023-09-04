Продовження «Як я зустріла вашого батька‎» не буде — Hulu закрив спіноф ситкома «Як я зустрів вашу маму»

Спіноф серіалу «Як я зустрів вашу маму» зі схожою назвою завершується на другому сезоні.

Шоу «Як я зустріла вашого батька‎» з Гіларі Дафф дебютувало на Hulu у січні 2022 року і загалом отримало 30 епізодів.

Ось короткий опис ситкому:

«У найближчому майбутньому Софі розповідає своєму синові історію про те, як вона зустріла його батька: історію, яка повертає нас у сьогодення, де Софі (Дафф) з друзями намагаються з’ясувати, хто вони, чого хочуть від життя та як закохатися в епоху додатків для знайомств і безмежних можливостей».

Фактично історія дублює задумку хіта CBS 2005-2014 років «Як я зустрів вашу маму», в якому знялися Джош Реднор, Ніл Патрік Гарріс, Кобі Смалдерс, Елісон Ганніган та Джейсон Сігел.

Оскільки шоу добігає кінця, глядачі не дізнаються, хто ж насправді був батьком сина Софі, оскільки фінал 2-го сезону тепер також є фіналом серіалу.

У спінофі розповідь веде Кім Кетролл, яка грає 58-річну версію Софі. У фільмі також зіграли Крістофер Ловелл, Франсія Райса, Том Ейнслі, Тьен Чан і Сурадж Шарма.

Серіал створили ексшоуранери серіалу «Це ми» Ісаак Аптакер та Елізабет Бергер, які виступили виконавчими продюсерами разом із творцями «Як я зустрів вашу маму» Картером Бейсом, Крейгом Томасом і Памелою Фрайман, а також Адамом Лонді та Сюзі Маманн Грінберг. Гіларі Дафф також виступає продюсером.

Більша частина акцій потокового сервісу Hulu належить Disney, який нині проводить серію закриттів та скорочень — у липні студія скоротила плани та бюджет на виробництво контенту за франшизами Marvel та «‎Зоряні війни», а за місяць оголосила про закриття Lucasfilm в Сінгапурі. Також гендиректор компанії Боб Айгер у нещодавньому інтерв’ю назвав «необов’язковими‎» для бізнесу лінійні телевізійні мережі ABC і FX.