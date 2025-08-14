Intel запустила патріотичний брендинг на тлі звинувачень у зв'язках з Китаєм

Новини IT-бізнес 14.08.2025 comment views icon

Intel презентує наратив USAI, підкреслюючи свою патріотичну місію

Intel вирішила підкреслити свою прихильність до виробництва та розвитку технологій у США. Це стало особливо актуально після останніх політичних подій навколо компанії.

Поточна ситуація навколо Intel демонструє значний вплив американської політичної системи на компанію. Це зокрема пов’язано з тим, що її новий генеральний директор Ліп-Бу Тан раніше мав фінансові зв’язки з китайськими фірмами. Все почалося з того, що сенатор США Том Коттон надіслав листа голові ради директорів Intel Френку Єрі. Він попросив пояснити, чи компанія достатньо ретельно перевірила минулі ділові зв’язки Тана з китайськими технологічними фірмами, зокрема тими, що мають стосунок до китайських військових структур.

Згодом вже президент США Дональд Трамп закликав голову Intel Ліп-Бу Тана негайно піти у відставку через конфлікт інтересів. Та минулого тижня Тан особисто зустрівся з Трампом, і це частково зняло напруження. Але для закріплення довіри Intel потрібно зробити значно більше. Наступним кроком стала нова комунікаційна стратегія — USAI (скорочення від USA + AI).

На окремій сторінці сайту Intel зазначає, що кампанія має на меті продемонструвати її відданість не лише приватному сектору, а й партнерствам із урядом та збройними силами США. Формулювання компанії звучить так:

“В Intel ми знаємо, що майбутнє належить тим, хто будує його правильно. І воно починається прямо тут, удома — у США. Протягом понад п’яти десятиліть ми є єдиною компанією, що базується в США, яка прагне передового виробництва на американській землі для випуску найсучасніших у світі чіпів”.

Конкретні технічні деталі USAI поки не розкриваються, але відомо, що Intel вже працює над кількома ШІ-рішеннями для уряду США. Найсвіжіший приклад — проєкт зі створення ШІ-агентів для американських військових у партнерстві з EdgeRunner AI. Мова йде про рішення штучного інтелекту, що працюють прямо на пристрої та призначені для використання безпосередньо на бойових рубежах. Такий підхід зменшує залежність від інтернет-з’єднання та підвищує безпеку даних. Ці системи можуть використовуватися для автономного аналізу тактичної ситуації, розпізнавання об’єктів у режимі реального часу та координації дій підрозділів.

Такий крок виглядає логічним на тлі зростання конкуренції. Тайванська TSMC останніми роками фактично домінувала у виробництві передових чипів (наприклад, 3-нм), тоді як Intel частково опинилася в тіні. Однак USAI і співпраця з урядом — це сигнал, що “синя команда” прагне повернути стратегічну вагу й стати ключовим гравцем на американському ринку оборонних і цивільних технологій.

Очікується, що адміністрація Дональда Трампа вже наступного тижня зробить важливі заяви про майбутнє Intel. Можливі рішення можуть мати радикальний вплив на бізнес компанії — від нових держзамовлень до інвестицій у виробничі потужності в США, зокрема у фабрики типу Intel 20A та 18A, які мають стати відповіддю на 3-нм і майбутні 2-нм процеси TSMC.

На тлі цих патріотичних змін в Intel після уваги Дональда Трампа варто пригадати недавню ситуацію з NVIDIA. Спочатку голова компанії Дженсен Хуанг критикував суперечливу тарифну політику нинішнього президента США. Своєю чергою Трамп нічого не знав про Дженсена та хотів розділити NVIDIA. Згодом Дженсен Хуанг та Дональд Трамп поспілкувалися, після чого генеральний директор NVIDIA вже не бачив великих загроз  для галузі від збільшених тарифах. А закінчилося все це запровадженням для NVIDIA та AMD додаткового податку у розмірі 15% на продажі чипів до Китаю.

Джерело: wccftech

