Новини Кіно 05.08.2025 comment views icon

"Відьмак" обійшовся Netflix у $500 млн без урахування фінальних сезонів

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Катерина Даньшина

Редактор новин

"Відьмак" обійшовся Netflix у $500 млн без урахування фінальних сезонів
Кадри з серіалу "Відьмак" / Netflix

Netflix витратив понад пів мільярда доларів на перші три сезони “Відьмака” і мінісеріал “Кровне походження”.

Востаннє інформацію про бюджет “Відьмака” публікували у 2022 році, а нині, з урахуванням витрат третього сезону і невиданого спінофу про “Щурів”, видання Redanian Intelligence наводить оновлені цифри у $500 млн.

Другий і третій сезони серіалу майже вдвічі перевищують за вартістю перший і коштували приблизно $21-22 млн за епізод.

  • Перший сезон: $92,1 млн, $11,5 млн за епізод;
  • Другий сезон: $176,3 млн, $22 млн за епізод;
  • “Відьмак: Кровне походження”: $50,3 млн, $12,5 млн за епізод;
  • Третій сезон: $175 млн, $21,8 млн за епізод;
  • “Щури”: $20 млн і вище.

“Щури” — це проблемний спіноф “Відьмака” про молодіжну “ганзу”, яка займається грабунками та вбивствами на територіях, захоплених Нільфґардською імперією. Наприкінці третього сезону до банди приєдналася Цірі, під ім’ям Фалька. За чутками, попри витрати у $20 млн або вище, серіал було скасовано, однак відзняті сцени увійдуть до четвертого сезону “Відьмака”.

Загальний бюджет франшизи не враховує аніме “Кошмар вовка” та “Сирени глибин”, оскільки їхня вартість достеменно не відома. Утім, якщо припустити подібні до найдорожчих сезонів бюджети для третього і четвертого, загальна вартість екранізації може сягнути $900 млн.

Нагадаємо, що найбільш вартісним в історії серіалом нині є “Володар перснів: Персні влади” від Amazon, де лише перший сезон оцінюється у $500 млн. Третій сезон офіційно в розробці.

Щодо “Відьмака”, то четвертий сезон перебуває на стадії постпродакшену, хоча й немає офіційної дати виходу (розраховуємо на кінець 2025 року), тоді як зйомки п’ятого тривають. В обох роль Ґеральта взяв на себе Ліам Хемсворт після відходу з проєкту Генрі Кавілла.

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