Kickstarter закрив збір для ШІ-генератора порно Unstable Diffusion – художники та моделі не давали згоди на використання робіт для його навчання

Стартап Unstable Diffusion зібрав на навчання штучного інтелекту, що генерує порно, понад $56 тис. за допомогою 867 спонсорів. Але раптово Kickstarter змінив свою думку про те, які проекти на основі ШІ можуть бути дозволеними на платформі та закрив кампанію Unstable Diffusion. Оскільки Kickstarter використовує модель «все або нічого», а кампанію не було завершено, усі зібрані гроші будуть повернуті спонсорам.

«За останні кілька днів ми зв’язалися з консультативною радою нашої спільноти та прочитали ваші відгуки, отримані нашою командою та з соціальних мереж», — заявив генеральний директор Еверетт Тейлор у своєму блозі. — «Зрозуміло одне: Kickstarter має бути і завжди буде на боці творчої роботи та людей, які стоять за цією роботою. Ми тут, щоби допомогти творчій роботі процвітати».

Новий підхід Kickstarter до розміщення проектів ШІ є навмисно розпливчастим:

«Ця технологія справді нова і у нас немає відповідей на всі питання», — написав Тейлор. «Рішення, які ми приймаємо зараз, можуть відрізнятися від тих, які ми приймемо у майбутньому, тому ми хочемо, щоб це була постійна розмова з усіма вами».

Зараз платформа розглядає питання про те, як проекти взаємодіють із матеріалами, захищеними авторським правом, особливо коли роботи художників з’являються у навчальних даних алгоритму без згоди. Kickstarter також планує встановлювати, чи буде проект «експлуатувати конкретне співтовариство або наражати будь-кого на ризик заподіяння шкоди».

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Останні місяці такі інструменти, як ChatGPT від OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI, мали масовий успіх, виводячи розмови про етичність художніх робіт ШІ на помітне місце угромадських дебатах.

Деякі художники звернулися до Kickstarter через Твіттер, щоб змусити платформу відмовитися від проекту Unstable Diffusion – нібито генератори мистецтва ШІ можуть загрожувати кар’єрі художників. Спільноту збентежив рекламний текст Unstable Diffusion:

«З фінансуванням у розмірі $25 000 ми можемо дозволити собі навчити нову модель [ШІ] за допомогою 75 млн високоякісних зображень, у тому числі з ~25 млн зображень аніме та косплею, ~25 млн художніх зображень з Artstation, DeviantArt і Behance, і ~ 25 млн фотографій».

Багато художників розміщують свої роботи на вказаних сайтах, не даючи прямої згоди на таке використання їхніх робіт. Але, попри припинення роботи на Kickstarter, Unstable Diffusion продовжує збирати кошти в інших місцях.

«Хоча капітуляція Kickstarter перед гучною групою художників розчаровує нас, ми і наші прихильники не відступимо від захисту свободи творчості», – сказав генеральний директор Unstable Diffusion Арман Чаудрі. «Ми оновили наш сайт, щоб наші прихильники могли безпосередньо брати участь у створенні та випуску нових художніх систем штучного інтелекту, потужніших, ніж будь-коли. Ми відгукуємося на заклик захищатися від художників, які виступають за те, щоб зробити все мистецтво ШІ незаконним, підтримка спонсорів дозволить нам кинути виклик цьому все більш добре фінансованому та організованому лобі».

Unstable Diffusion тепер обробляє пожертвування прямо на своєму веб-сайті за допомогою Stripe. На цей час зібрано понад 15 000 доларів.

У довшому повідомленні, опублікованому в спільноті Unstable Diffusion Discord, яке налічує понад 97 000 учасників, Чаудрі попередив учасників про зростаючі рухи художників, які виступають проти ШІ:

«Схоже, що натовп противників ШІ намагається змусити нас замовкнути і знищити нашу спільноту, відправляючи на Kickstarter, Patreon та Discord. Вони навіть розпочали кампанію GoFundMe, зібравши понад $150 000, з метою лобіювати визнання мистецтва ШІ незаконним». «На жаль, ми бачили, як інші спільноти та компанії стискалися перед цими атаками. Zeipher оголосив про припинення випуску та закрив свою спільноту, а Stability AI тепер видаляє художників зі Stable Diffusion 3.0. Але ми не мовчатимемо. Ми не дозволимо їм досягти успіху в їхніх спробах задушити нашу творчість та інновації. Наша спільнота сильна (майже 100 000 користувачів), і ми не програємо невеликій групі людей, котрі надто бояться використовувати нові інструменти та технології».

Stable Diffusion використовує набір даних із 2,3 мільярда зображень для навчання свого генератора перетворення тексту на зображення. Але лише приблизно 2,9% набору даних містять матеріали NSFW, що дає моделі мало можливостей, коли доходить до певного контенту. Ось де на допомогу приходить Unstable Diffusion. Проект, який є частиною Equilibrium AI, за допомогою добровольців зі свого сервера Discord збирає дані для розробки більш точного настроювання ІІ.

У своєму нині зупиненому зборі Kickstarter Unstable Diffusion заявила, що працюватиме над створенням художньої моделі ШІ, яка зможе «краще обробляти анатомію людини, генерувати в різноманітних та контрольованих художніх стилях, більш справедливо представляти недостатньо навчені напрями генерації контенту, такі як LGBTQ, раси, гендери».

Крім того, немає об’єктивного і точного способу перевірити, чи була більшість безкоштовно доступного в Інтернеті звичайного порнографічного контенту створена за взаємною згодою. Також, навіть у тому випадку, якщо модель погоджується зніматись у порно, це не означає автоматичної згоди на використання її зображень для навчання ШІ. Хоча ця технологія може створювати чудові реалістичні зображення, це також означає, що її можна використовувати як зброю для створення дипфейк-порнографії без згоди.

Джерело: TechCrunch