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Київська митниця: знищення 10 партій контрафактних товарів торгової марки Apple відбулось за рішенням правовласника

Київська митниця: знищення 10 партій контрафактних товарів торгової марки Apple відбулось за рішенням правовласника

Вчора Київська митниця повідомила про знищення контрафактних товарів торгової марки Apple: навушників, блоків живлення, перехідників та інших аксесуарів. Зазначається, що ці товари були імпортовані в Україну з порушенням охоронюваних законом об’єктів прав інтелектуальної власності компанії Apple.

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За даними Київської митниці, спільно з представником правовласника торгової марки Apple було знищено 10 партій контрафактних товарів загальною кількістю 2,5 тис. одиниць. Невдовзі планується знищення ще однієї партії контрафактної продукції Apple. Більшість з цих товарів ввозилися в Україну поштовими каналами та в міжнародних експрес-відправленнях невеликими партіями. Відповідно до процедури, підроблені контрафактні товари були спалені у спеціальній печі. Київська митниця продемонструвала відповідне відео.

Спалення в печі контрафактної продукції викликало обурення серед деяких українців. В коментарях до повідомлення Київської митниці ставили питання, навіщо було спалювати нові речі, якщо їх можна було передати пенсіонерам, дітям в дитячих будинках, малозабезпеченим сім’ям, переселенцям чи на потреби ЗСУ? Тому Київська митниця додатково пояснила ситуацію.

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Зазначається, що контрафактна продукція – це фактично підробка під товари. Вона виготовлена з порушенням прав інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» в Україні забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності. Додатково наголошується, що рішення про знищення чи не знищення контрафактної продукції приймає лише правовласник, у цьому випадку – компанія Apple. Це рішення не залежить від митниці. Митниця лише здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Це відповідає світовій практиці. Тому, відповідно до законодавства, митниця не може продати, передати чи роздати таку продукцію. До того ж підроблена продукція може бути небезпечною.


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