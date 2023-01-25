Microsoft заробила $52,7 млрд у другому кварталі — Windows та Xbox погано “спрацювали” на відміну від хмарних технологій

Microsoft опублікувала фінансовий звіт за другий квартал 2022 року на тлі оголошення про масштабні звільнення у компанії. Виробник програмного забезпечення отримав $52,7 мільярда доходів (зростання на 2%) та чистий прибуток у розмірі $16,4 мільярда (падіння на 12%).

Раніше корпорація прогнозувала важкий квартал для доходів і апаратного забезпечення Windows OEM, і результати ясно відображають нинішній стан індустрії ПК. Згідно з аналізом Canalys, постачання ПК у 2022 році впали на 16 %, а Gartner повідомила про падіння майже на 29% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в четвертому кварталі — це найбільше квартальне падіння постачань з початку відстеження ринку ПК у середині 1990-х років.

Доходи від Windows OEM впали на 39% у другому кварталі — у Microsoft кажуть, що це зумовлено “слабкістю ринку ПК і сильним результатом минулого року”.

“Хоча кількість відвантажених комп’ютерів зменшилася протягом кварталу, повернувшись до допандемічного рівня, інтенсивність використання Windows продовжує бути вищою, ніж до пандемії, а час, витрачений на комп’ютер, зріс майже на 10%”, — говорить генеральний директор Microsoft Сатья Наделла.

Погіршення на ринку ПК також вплинуло на доходи Microsoft від пристроїв (падіння на 39%), які тепер включають HoloLens (гарнітура доповненої/змішаної реальності), аксесуари для ПК та Surface.

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Ринок ПК не покращиться в наступному кварталі, тож фінансовий директор Microsoft Емі Гуд прогнозує високе або середнє 30-відсоткове зниження доходу від Windows OEM у третьому кварталі разом із середнім 40-відсотковим зниженням доходу від пристроїв.

Минулого тижня корпорація оголосила про звільнення понад 10 тисяч співробітників, та на тлі цього оголосила про зміну свого “апаратного портфеля”. Microsoft списує $1,2 мільярда у своїх прибутках за 2 квартал, пов’язаних із цими змінами, витратами на звільнення та “вартістю консолідації оренди”.

Після того, як Конгрес відхилив прохання армії придбати до 6900 гарнітур на основі технології Microsoft HoloLens, скорочення робочих місць особливо сильно вдарило по підрозділу. Боротьба Microsoft з HoloLens була добре задокументована протягом останнього року після того, як колишній керівник HoloLens Алекс Кіпман залишив компанію після звинувачень у неправомірній поведінці, а Microsoft, як повідомляється, відмовилася від планів щодо HoloLens 3.

З огляду на апаратні зусилля Microsoft, Xbox також погано “спрацював” в цьому кварталі. Дохід від обладнання Xbox зменшився на 13% разом із падінням доходу від контенту та послуг на 12%. В Microsoft стверджують, що останнє зниження пов’язане з “сильним показниками попереднього року”, яке було “частково компенсовано зростанням кількості підписок на Xbox Game Pass”. Загалом дохід Microsoft від ігор скоротився на 13% за рік.

Зниження доходу від обладнання Xbox “зумовлено нижчою ціною та обсягом проданих консолей”, що означає, що Microsoft продала менше консолей Xbox Series S/X під час свят, ніж за вищими цінами за той самий період у 2022 році. Microsoft відмовилася від серії XboxS за $249,99 на свята, сподіваючись підняти інтерес до консолі Xbox Game Pass.

Минулого року Microsoft заявила, що кількість передплатників Xbox Game Pass зросла до 25 мільйонів, але з того часу компанія не надавала оновлених цифр. Генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер заявляв у жовтні, що зростання консольної служби зупинилося.

“Ми спостерігаємо неймовірне зростання на ПК… На консолях я помітив, що зростання сповільнилося, головним чином тому, що в якийсь момент ми охопили всіх користувачів консолі, які хочуть підписатися”, — сказав Спенсер в інтерв’ю в жовтні.

Спенсер також повідомив, що Xbox Game Pass залишатиметься на рівні приблизно 10–15% доходу Microsoft від контенту та послуг Xbox і що послуга є прибутковою.

“Ми побачили нові рекорди для передплат Xbox Game Pass. Щомісячна кількість активних користувачів перевищила рекордні 120 мільйонів протягом кварталу”, — каже Наделла.

Microsoft продовжує стикатися з негативними настроями регуляторів через заплановане придбання Activision Blizzard за $68,7 мільярда, яке вона має намір завершити у 2023 фінансовому році (кінець червня). Європейська комісія почала “поглиблене розслідування” угоди після того, як Управління з питань конкуренції та ринків Великобританії (CMA) повідомило про більш ретельний розгляд угоди у вересні. FTC також подала до суду на Microsoft, щоб заблокувати покупку після кількох тижнів суперечок між Microsoft, Sony і регуляторами через проблеми конкуренції та майбутнє Call of Duty.

У 3 кварталі очікується, що дохід від ігор скоротиться на “високі однозначні цифри”, а дохід від контенту та послуг Xbox зменшиться “на низькі однозначні цифри”.

Як завжди, чималий дохід у другому кварталі принесли Microsoft Office, хмарні та серверні продукти. Загальний дохід від інтелектуальних хмарних технологій зріс на 18% порівняно з минулим роком; доходи від серверних продуктів і хмарних служб зросли на 20%, а доходи від Azure та інших хмарних служб зросли на 31%.

“Лише дохід від Azure ML зріс більш ніж на 100% протягом п’яти кварталів поспіль”, — сказав Наделла.

Microsoft також розширила партнерство з OpenAI, інвестувавши в стартап $10 мільярдів, а також планує інтегрувати ChatGPT у власну пошукову систему Bing вже навесні. Завдяки довгостроковому партнерству Microsoft стане ексклюзивним хмарним партнером для OpenAI, де служби корпорації забезпечуватимуть усі робочі навантаження стартапу у продуктах, службах API та дослідженнях.

За чутками Microsoft може отримати 75% прибутку OpenAI, доки не відшкодує свої інвестиції.

Що стосується доходу від Office, кількість передплат на Microsoft 365 цього кварталу зросла на 12% і загалом досягла 63,2 мільйона. У січні корпорація запустила нову підписку на Microsoft 365 Basic за $1,99 тож це, ймовірно, вплине на кількість передплатників у наступних квартальних результатах.

Протягом цього кварталу Microsoft Teams перевищила 280 мільйонів активних користувачів щомісяця, і Наделла сказав, що корпорація “продовжує отримувати частку в усіх категоріях, від співпраці до чату, зустрічей і дзвінків”.

Доходи від комерційних продуктів Office і хмарних сервісів також зросли на 7%, при цьому комерційний дохід від Office 365 зріс на 11%. Дохід від LinkedIn зріс на 10% у порівнянні з минулим роком, а доходи від пошуку та реклами в новинах зросли на 10%.

Джерело: The Verge, Engadget