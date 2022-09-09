«Квантовий стрибок» / Quantum Leap повертається — трейлер перезапуску культового серіалу про подорожі у часі, що виходив на межі 80-90-х років

IGN опублікував перший повноцінний трейлер майбутнього перезапуску культового науково-фантастичного серіалу «Квантовий стрибок», що виходив на межі 80-90-х років.

Події продовження розгорнуться через 30 років після того, як доктор Сем Бекет зайшов до прискорювача «Квантовий стрибок» і таємниче зник. Нова команда дослідників повертається до програми, сподіваючись розгадати всі таємниці, та все йде шкереберть після того як керівник проєкту доктор Бен самовільно робить стрибок у минуле.

Головні ролі в перезапуску «Квантового стрибка» зіграли Реймонд Лі («Топ Ґан: Меверік» та серіал «Кевін може піти на ***»), Ерні Гадсон («Мисливці за привидами») та Кейтлін Бассетт. Творець оригінального шоу Дональд П. Беллісаріо допомагав зі сценарієм, а також виступив одним з продюсерів.

Трейлер перезапуску Quantum Leap в оригіналі англійською

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На початку 2022 року NBC схвалив пілотний епізод відродження серіалу «Квантовий стрибок», а вже у травні дав «зелене світло» на повний шостий сезон. Поки незрозуміло, чи переросте сиквел у повноцінний серіал.

Прем’єра перезапуску Quantum Leap запланована на 19 вересня 2022 року. Шоу виходитиме на NBC та стримінгу Peacock.

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Оригінальний серіал Quantum Leap розповідає про фізика Сема Бекета, що застряг у часі після невдалого експерименту з квантовим прискорювачем та перевіркою гіпотези подорожей у часі в межах власного життя — герой хаотично переміщається у часі та проживає певні моменти замість інших людей, щоб у відповідальний момент прийняти правильне рішення та змінити їхнє життя на краще. Йому допомагає друг і напарник — адмірал Альберт Калавічі (він же Ел), який з’являється в минулому у вигляді голограми, а також суперкомп’ютер «Розумник».